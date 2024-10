145.000 flere har kommet i jobb, de aller fleste i privat sektor

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nå skal vi ta dere med på en tallreise som viser hvor mange som har kommet i jobb de siste årene. Jobbveksten er godt nytt for landet vårt, og det er resultater vi i Arbeiderpartiet er veldig stolte av. Arbeid til alle er fortsatt jobb nummer én for oss.

La oss starte med antall jobber de siste tre årene. I Aftenposten 15. oktober viste vi hvordan 78 prosent av alle nye jobber de siste tre årene har kommet i privat sektor.

Dette står i sterk kontrast til høyresidens påstand om at «offentlig sektor eser ut». Tallene vi viser til her, er 2. kvartal 2021 til 2. kvartal 2024. Merk at disse tallene inkluderer Solberg-regjeringens siste kvartal – for å kunne bruke sammenlignbare tall tre år bakover i tid som ikke påvirkes av sesongvariasjoner.

Total økning i jobber de tre siste tre årene (2021 K2 til 2024 K2) er på 270.000 jobber. Jobbene fordeler seg slik: 210.000 i privat sektor, 51.000 i offentlig sektor, og resten i offentlig eide foretak (herunder Equinor, osv.). Andelen er altså henholdsvis 78 prosent, 18,8 prosent og 3,6 prosent.

Det er veldig positivt med jobbskaping i privat næringsliv, og det skal vi fortsette å legge til rette for fremover også. Men med de store oppgavene vi skal løse de neste årene, er det både naturlig og ønskelig med jobbvekst også i det offentlige.

Vi trenger sykepleiere for å få ned helsekøene. Vi trenger politi for å bekjempe kriminalitet. Vi trenger Forsvaret for å trygge landet vårt.

Vi trenger sykepleiere for å få ned helsekøene. Vi trenger politi for å bekjempe kriminalitet. Vi trenger Forsvaret for å trygge landet vårt. En overveldende andel av offentlig jobbvekst kommer nettopp i helse- og omsorg, undervisning, forsvar og politi.

Vi trenger med andre ord en god balanse mellom folk som jobber i det offentlige og folk som jobber i privat sektor. Helt siden årtusenskiftet har mellom 29 og 31 prosent av oss jobbet i offentlig sektor.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Statistikken fra 2019 til 2024, der SSB-tallene er så å si uendret med fordeling rundt 70 prosent i privat sektor og rundt 30 prosent i offentlig sektor, taler egentlig for seg selv. Men du kan også høre Bjørnar Skjæran i en god debatt om temaet i Dagsnytt 18 fra 16. oktober.

La oss avslutte med menneskene bak disse jobbtallene. Det kan være flere jobber enn sysselsatte, fordi noen jobber i flere deltidsstillinger.

Kort fortalt har det kommet 145.000 flere i jobb siden Støre-regjeringen tiltrådte. 84 prosent av dem er i privat sektor eller offentlig eide foretak, mens 16 prosent er i offentlig sektor – i statsforvaltning, kommunal forvaltning og fylkeskommunal forvaltning. Det viser sesongjusterte tall for perioden 3. kvartal 2021 til 2. kvartal 2024.

Legger man til grunn at Stoltenberg- og Solberg-regjeringene gikk på og av i 3. kvartal i henholdsvis 2005, 2013 og 2021, kan økningen under ulike statsministre oppsummeres slik:

Tabell, sysselsetting (Dagsavisen)

De neste tiårene vil demografien i landet vårt endre seg, og andelen i yrkesaktiv alder faller. Det betyr at det kan bli kamp om arbeidskraften i årene fremover. For Arbeiderpartiet er det viktig at vi klarer å inkludere flere i både privat og offentlig sektor.

Det handler om at vi skal skape og dele. Og det handler om at vi skal sikre gode velferdstjenester for alle.