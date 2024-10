Oslo Nye Teater: Anna Dåsnes ser ikke bjelken i sitt eget øye

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Anna Dåsnes, kulturpolitisk talsperson og leder i Oslo Venstre gikk ut i Dagsavisen 8. oktober og sa at hun er svært skuffet over at regjeringa har valgt å kutte støtten til Kloden Teater.

Det er svært dramatisk at det står om framtiden og eksistensen til det programmerende teatret Kloden. Vi deler Dåsnes skuffelse over dette fullt og helt, men lurer på hvor hun var da hennes eget byråd foreslo å nærmest halvere tilskuddet til Oslo Nye Teater?

Dåsnes sier at kommunen er klar til å stille opp for Kloden Teater, men når har egentlig kommunen tenkt å stille opp for sitt eget teater?

Nestlederen i Venstres bystyregruppe og medlem av kultur- og utdanningsutvalget ser ikke bjelken i eget øye når hun sier at hun er skuffet over at regjeringen nedprioriterer en viktig scene på Oslo øst, som særlig retter seg mot barn og unge, når hennes eget byråd foreslår å i praksis legge ned Oslo Nye Teater.

Oslo Nye Teater, en snart 100 år gammel institusjon, besøkes av 140 000 publikummere i året. Halvparten av disse er barn og unge, og 70% er bosatt på østkanten. Hvor ble det av byrådets engasjement for disse barna?

Dåsnes sier at kommunen er klar til å stille opp for Kloden Teater, men når har egentlig kommunen tenkt å stille opp for sitt eget teater?

Dåsnes framholder at vi må ha kulturbygg der folk bor. Trikkestallen i bydel Sagene er en del av Oslo Nye Teater. Trikkestallen spiller figurteater for barn og unge, men byrådet setter nå dette tilbudet i fare ved å strupe teatrets tilskudd så mye at det i realiteten vil bety nedleggelse.

Oslo Nye Teater har et samfunnsoppdrag og en bredde i sitt tilbud som gjør det unikt. Teatret tilbyr forestillinger gratis til alle byens barnehager gjennom «Den kulturelle parkdressen». I tillegg satses det bredt på barn og unge på Hovedscenen, og i Teaterkjelleren hvor teatret samarbeider med det frie feltet. Teatret har i en årrekke hatt et godt samarbeid med den kulturelle skolesekken, både gjennom forestillinger og omvisninger. Oslo Nye driver også en egen teaterskole for barn og unge.

Alt dette er byrådet nå i ferd med å raseres.

Byrådet har påstått at de skjermer barn og unge i sitt kuttbudsjett, men forslaget om å legge ned Oslo Nye vitner om det motsatte.

Det er ikke mulig å drive Trikkestallen uten produksjonslokalene som ligger sammen med Hovedscenen til Oslo Nye i Rosenkrantz gate 10, og med billettinntektene som hører med en hovedscene.

Dåsnes sier hun er veldig, veldig skuffet over regjeringen. Nå ser det ut som Oslos befolkning vil bli veldig, veldig skuffet over Venstre og Høyre-byrådet i Oslo som bryter egne løfter ved å foreslå å legge ned Oslo Nye Teater.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen