Arbeiderpartiet ble avkledd i NRK Debatten

I Debatten i NRK tirsdag 15. oktober stilte programleder Fredrik Solvang et viktig spørsmål til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun: Hva mener hun og Arbeiderpartiet om at skoler nedlegges i stor stil landet over?

Hun sto der som representant for regjeringen og som Arbeiderpartiets statsråd og øverste ansvarlig på feltet.

Bakgrunnen var situasjonen i Innlandet, et fylke med spredt bebyggelse, men som har livskraftige samfunn selv når barnetallet går ned.

Ingeborg Tveter Thoresen

Nordtun vek unna med å vise til formålsprosedyren: «Det er delegert til lokalpolitikere når det gjelder grunnskolen, og fylkespolitikere for videregående opplærings vedkommende». Spørsmålet kom tre ganger og svaret var det samme.

Den øverste ansvarlige abdiserte i skolespørsmålet.

Da hadde hun, som oss seere, lyttet til en rekke representanter: En velutdannet, velinformert mor fra bygda som opponent til aktuelle nedleggelser.

Arne Brimi som stilte skarpe og klare spørsmål som representant for bygd og næringsliv, «Helsesista» Tale Engvik med bred kontakt og innsikt i utfordringene som nedleggelse medfører for barn og unge. Hennes argumenter ble for øvrig avvist nokså arrogant av Arbeiderpartiets fylkesordfører Thomas Breen, som gikk i tospann med Høyre i saken – med MDGs støtte.

Videre klargjorde KS sin representant kommunenes utfordringer og dilemmaer og den økonomiske situasjonen, samt flere fylkesordførere som viste til det samme.

Ikke minst kunne elever fra Dokka, Sjåk og Flisa bidra klart og tydelig med konsekvenser – ikke bare for dem, men de som kommer etter i opplæringsløpet. Artisten Matoma, tidligere Flisa-elev, var harmdirrende på vegne av lokalsamfunnet. Dessuten fikk vi høre politikere fra Nordtuns eget og samarbeidende parti.

Statlig politikk, med oppbygging av høyere utdanning rundt om i landet, kompenserer ikke for svikt grunnskolen og videregående opplæring i distriktene.

Det de presenterte av erfaringer og argumenter, kan ikke besvares med de politiske talepunktene vi vanligvis hører fra finansminister (Sp) Trygve Slagsvold Vedum. Statlig politikk, med oppbygging av høyere utdanning rundt om i landet, kompenserer ikke for svikt grunnskolen og videregående opplæring i distriktene.

Vedum virket beklemt over sitt eget hjemfylke – også over regjeringskameratens partifelle og fylkesordfører, som svikter samarbeidet på fylkesplan. Men han holdt tann for tunge, og slapp stikket rettet mot sin egen justisminister Emilie Mehl.

Politikkens mantra «kvalitet og grunnleggende ferdigheter» som kom etter hvert, duger heller ikke i møte med begrunnelser for og konsekvensene av skolenedleggelse. Temaet som kunnskapsministeren møtte i NRK Debatten.

All honnør til Fredrik Solvang og NRK. Arbeiderpartiet har ingen skolepolitikk for hele landet. Her ble regjeringens og Arbeiderpartiets skolepolitikk avkledd.