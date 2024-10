Mer penger til politiet kan føre til mer diskriminering

Regjeringa har lagt frem statsbudsjettet for 2025 med et ambisiøst mål om å bekjempe kriminalitet. Over 2,5 milliarder kroner foreslås til politiet for å sikre tryggheten i Norge, og over 400 millioner er satt av til forebyggende tiltak for å forhindre nyrekruttering til kriminelle miljøer.

Dette er viktig, men større satsning på politi i gatene medfører også risiko for etnisk diskriminering. Den fella må unngås.

Økt synlig politi kan føre til at enkelte grupper føler seg stigmatisert og under konstant overvåkning fra politiet fremfor å oppleve at politiet er der for å beskytte dem. Dette skaper avstand og mistillit.

Politiet har ved flere anledninger blitt kritisert for etnisk diskriminering og urimelig forskjellsbehandling. Flere personer med flerkulturell bakgrunn opplever at de blir stoppet av politiet uten grunn. Når regjeringen legger til rette for mer synlig politi i gatene er faren stor for at dette kan føre til flere tilfeller av etnisk diskriminering.

Vi kan ikke la en situasjon der politiet skal sikre trygghet istedenfor blir en kilde til frykt og mistillit for enkelte grupper i samfunnet.

Det er ikke nok å øke antall politifolk.

Det er avgjørende at denne storsatsningen på politiet må følges opp med en omfattende opplæring i hvordan de kan motvirke etnisk diskriminering.

Rasistisk praksis og etnisk diskriminering skader både enkeltpersoner og samfunnets tillit til rettssystemet.

Det er sjeldent og nærmest ingen saker der staten har må stå til ansvar for diskriminering i Norge. Selv om personer anmelder politiet for etnisk profilering er det ingen som fører disse sakene frem. Dette blir til slutt et system der de som blir utsatt for rasisme og diskriminering ikke har et diskrimineringsvern.

Et system som sier at det er gratis å diskriminere i Norge.

Kriminalitet skal bekjempes, men det skal ikke skje på bekostning av rettsikkerheten til enkeltpersoner. Vi kan ikke godta at noen enkelte grupper behandles som annenrangs borgere på grunn av sin etnisitet i sitt eget land. Norge skal ikke bare være trygt for noen, men for alle uansett hvem de er eller hvor de kommer fra.

