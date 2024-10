Sats mer på Heimevernet

Ifølge regjeringens langtidsplan for Forsvaret i perioden 2025–2036 skal HVs mannskapsstyrke økes fra 40.500 mann til 45.000.

Den årlige treningen skal økes, og det kommer nytt utstyr, blant annet flere kjøretøyer og småbåter. Objekter langs kysten skal beskyttes bedre, og HV får også et utvidet nasjonalt territorialt ansvar.

Nils Tore Gjerde er tidligere HV-befal og medlem av Romsdal forsvarsforening. (Privat)

Denne mannskapsøkningen kommer i grevens tid, men det spørs om ikke regjeringens mål burde være en styrke på minst 50.000 soldater. Krig i Europa på ellevte året tilsier et forsvar over hele landet.

Heimevernets territorielle operasjonssenter og distriktsstaber skal styrkes for å håndtere et bredere sett av utfordringer. Dessuten skal HV ha en rolle i koordineringen av frivillig innsats i krise og krig.

Langs vår over 100.000 km lange kyst finnes et utall av kaianlegg, havner og maritim infrastuktur. Her har HV en svært viktig oppgave.

Innsatsstyrkene skal også videreutvikles for økt fleksibilitet, mobilitet og utholdenhet. Det skal etableres innsatsstyrker i HV-16 (Tromsø) og i Oslo og Akershus (HV-02). Den sistnevnte skal særlig være dedikert for innsats i Finmark. Dessuten skal det også opprettes nye innsatsstyrker i HV-09 (Bergenhus) og HV-12 (Trøndelag).

Disse får som hovedoppgave å sikre objekter langs kysten samt understøtte alliert virksomhet. De to nordligste områdene får prioritet når det gjelder anskaffelse av kortholdsluftvern og panservern. På lengre sikt skal innsatsstyrkene også få droner.

Sjefen for planavdelingen i heimevernsstaben opplyser dessuten at sjømobil kapasitet styrkes for å sikre infrastruktur og objekter langs kysten og i tillegg sikre områder for alliert mottak.

Hva dette siste betyr i praksis, gjenstår å se. En må minne om at Sjøheimevernet for lengst er nedlagt, en gedigen tabbe spør du meg. (Kilde: HV-bladet nr 2 –2024).

