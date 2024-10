Kreftscreening i fare!

Torsdag la helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre frem Kvinnehelsestrategien, der varles det kraftig satsning på kvinnehelse. En utvidelse av Mammografiprogrammet ble imidlertid ikke nevnt med ett ord.

Mangel på radiografer og radiologer setter en alvorlig demper på planene om å utvide Mammografiprogrammet. Mammografiscreeningen, som er avgjørende for tidlig oppdagelse av brystkreft, står nå overfor betydelige utfordringer på grunn av bemanningsproblemer.

Konsekvenser for pasientene

Mangelen på kvalifisert personell kan føre til lengre ventetider for pasientene og at færre enn anbefalt får tilbud om mammografiscreening.

Mangelen vil forsinke både utredning og utviklingen mot en mer individualisert og pasienttilpasset behandling av brystkreft. Det siste er av spesielt stor betydning for yngre kvinner med tettere brystvev. Tidlig oppdagelse er avgjørende for å forbedre overlevelse og livskvalitet for alle aldersgrupper, også for de som i dag ikke er inkludert i Mammografiprogrammet.

Enhver forsinkelse kan få alvorlige konsekvenser for kvinnene det gjelder.

Camilla Skare, daglig leder i Brystkreftforeningen (Erik Thallaug)

Kritisk situasjon

Radiografer og radiologer spiller en nøkkelrolle i gjennomføringen av mammografiundersøkelser. Radiografer er ansvarlige for selve bildetakningen, mens radiologer tolker bildene for å identifisere eventuelle tegn på kreft.

Uten tilstrekkelig bemanning i disse rollene blir det vanskelig å opprettholde kvaliteten og kapasiteten i screeningen.

Flere avdelinger melder om få eller ingen søkere; spesielt gjelder dette til stillinger innen mammografi.

I Helsepersonellkommisjonens NOU i 2023 «Tid for handling» anslås det at vi kan få en mangel på radiografer på opp mot 600 i 2040. Tallene tar ikke høyde for utvidelser av eksisterende eller etablering av nye screeningsprogrammer. Våren 2024 ble det kun uteksaminert 147 nye radiografer, det laveste antall på mer enn 10 år. Flere avdelinger melder om få eller ingen søkere; spesielt gjelder dette til stillinger innen mammografi.

Samlet sett kan det bli vanskelig med en utvidelse av programmet til å omfatte flere kvinner!

I Norge inviteres i dag kun aldersgruppen 50–69 år til mammografiscreening.

Både EU og WHO anbefaler at alle kvinner mellom 45 og 74 år tilbys regelmessige mammografiundersøkelser.

Bent R. Mikalsen, forbundsleder i Norsk Radiografforbund (Sverre Jarild)

Hva kan gjøres?

For å møte denne utfordringen må det iverksettes tiltak for å rekruttere og beholde flere radiografer og radiologer. Dette inkluderer økt satsning på utdanning og opplæring samt videreutdanningstilbud for radiografer. Mammografiscreeningen har i dag økende rekrutteringsutfordringer for både radiografer og radiologer.

Dersom ikke dagens bemanningssituasjon bedres, vil ikke Mammografiprogrammet kunne utvides. Det vil være en skandale når vi vet at det er flere og flere utenfor den nåværende aldersgruppen som blir diagnostisert med brystkreft. Det er avgjørende at myndighetene og helsevesenet tar denne situasjonen på alvor.

Uten tilstrekkelig bemanning risikerer vi at utvidelsen av Mammografiprogrammet igjen blir satt på vent, noe som kan få alvorlige konsekvenser for kvinnehelsen i Norge.

Skal vi nå vedtatte mål om at Norge skal være et foregangsland på forebygging og behandling av kreft, må vi sikre nødvendige kompetanse og at ny teknologi som bygger på kunstig intelligens, raskt tas i bruk.

