Nav kutter komfyrvakt på bekostning av samfunnets mest sårbare

Du som leser dette, kjenner deg kanskje ikke igjen som én av samfunnets mest sårbare. Da er det sikkert også lett å tenke at Navs komfyrvakt-kutt ikke angår deg. Beklager å skuffe deg, men du tar dessverre feil.

Brannsikkerhet i hjemmet angår nemlig oss alle – som pårørende, naboer og samfunnsborgere. Likevel, nå blir de aller mest sårbare rammet hardest – Nav skal nemlig fjerne komfyrvakten fra hjelpemiddelsentralen.

La én ting være helt klart: Komfyren er den største enkeltstående årsaken til brannutrykninger her til lands. Hvert år rykker brannvesenet ut til tusenvis av branner og branntilløp. I mange av disse tilfellene kunne en komfyrvakt avverget materielle skader og, ikke minst, livstruende situasjoner.

Den totale samfunnskostnaden for én brann er svært høy – ganske sikkert overskrider den prisen Nav betalte for de 6700 enhetene de delte ut i 2023.

Rolf Søtorp, administrerende direktør i Brannvernforeningen. (Brannvernforeningen)

I 2019 forsøkte Nav seg på det samme som de nå gjør.

Fornuftig nok gjorde de retrett da de møtte massiv motstand fra et samlet brann-Norge. Når Nav i 2024 på ny ønsker å fjerne komfyrvakten som hjelpemiddel fra hjelpemiddelsentralen, står vi igjen foran et veiskille i arbeidet med brannforebygging. Konsekvensen kan være fatal – og heller ikke denne gangen bør det gå upåaktet hen.

Mangler ressurser

Komfyrvakten kutter strømmen til komfyren dersom temperaturen blir farlig høy, eller hvis det ikke har vært aktivitet ved komfyren på en stund. For de fleste av oss gir det en ekstra trygghet, mens for andre – for eksempel eldre, personer med nedsatt funksjonsevne, og de med kognitive utfordringer – er det et helt nødvendig sikkerhetstiltak.

Å fjerne komfyrvakten vil frata dem en essensiell trygghet i hjemmet. Beslutningen om å fjerne komfyrvakten fra NAVs hjelpemiddelsentral er derfor svært vanskelig å forstå.

Det er kjent at brannrisikoen øker med alderen, og at personer med kognitive utfordringer, som for eksempel demens, har en vesentlig høyere risiko for å starte branner i hjemmet. Å fjerne komfyrvakten vil frata dem en essensiell trygghet i hjemmet. Beslutningen om å fjerne komfyrvakten fra Navs hjelpemiddelsentral er derfor svært vanskelig å forstå.

Nav mener selv at det er lett å installere komfyrvakter på privat initiativ. Det er nok riktig for mange av oss. Det Nav imidlertid glemmer å tenke på, er at mange av dem som har størst behov for en komfyrvakt, også er de som har minst ressurser til å anskaffe den selv.

Nav forklarer også at komfyrvakt kreves installert i boliger som er oppført eller rehabilitert etter nyere tekniske standarder. Det er også riktig. Et betimelig spørsmål i den anledning er likevel: Hvor mange av samfunnets mest sårbare bor faktisk i boliger hvor disse kravene gjelder?

Eller kanskje enda mer vesentlig: Mener virkelig Nav at denne samfunnsgruppen i utbredt grad bygger ny bolig eller oppgraderer kjøkkenet sitt?

Tall fra SSB viser at det er over 2,7 millioner boliger i Norge, og at det de siste ti årene i snitt er bygget 30 000 boliger per år. Det vil med andre ord ta lang tid før alle norske hjem har komfyrvakt som følge av de tekniske kravene. Samtidig viser Navs egne tall at antallet enheter utlånt fra hjelpemiddelsentralen har økt kraftig, med hele 45 prosent fra 2021 til 2023. Vi bør ikke bli overrasket om behovet vil fortsette å øke ytterligere i årene fremover.

Det virker som at Nav har tatt en beslutning om å fjerne komfyrvakt, uten å ha gjort en grundig vurdering av de faktiske konsekvensene for dem som er avhengig av hjelpemiddelet.

Undervurderer

Brann foregår aldri i et vakuum, heller ikke konsekvensene av den. Tvert imot medfører den ofte store skader og kostnader. Både lokalt og konkret for den enkelte berørte, men også for samfunnet som helhet i form av skader, rehabilitering og forsikringsutbetalinger der omkostningene er betydelige. For ikke å snakke om livene som går tapt.

Kostnaden ved å dele ut komfyrvakter til de som trenger det, må veies opp mot de langt større samfunnskostnadene ved brannene som vil oppstå, men som kunne vært unngått.

Det virker som at Nav har tatt en beslutning om å fjerne komfyrvakt, uten å ha gjort en grundig vurdering av de faktiske konsekvensene for dem som er avhengig av hjelpemiddelet. Det synes som om Nav kraftig undervurderer rollen komfyrvakten spiller i det nasjonale, brannforebyggende arbeidet.

Ansvarsfraskrivelse

I flere brev som Brannvernforeningen har fått tilgang til, stadfester Nav selv at «Komfyrvakt i dag blir gitt som et hjelpemiddel etter folketrygdlovens §10-6 for å sikre ekstra brannsikkerhet for personer med funksjonsnedsettelser. Målgruppen defineres i hovedsak til å være personer med demens eller andre kognitive utfordringer.».

De skriver også at konsekvensen av at komfyrvakt fjernes som hjelpemiddel ikke er noe som bekymrer Nav, samt at det ikke er noe krav om konsekvensutredning for slike vedtak, eller krav om at andre overtar finansieringsansvaret.

Dette er ren ansvarsfraskrivelse. Det må kunne forventes mer av et statlig forvaltningsorgan, hvis hovedambisjon er at vi « … sammen finner løsninger med de som behøver det mest.».

Må revurderes

Myndighetene har en nullvisjon for dødsbranner. Ved å fjerne det eneste hjelpemiddelet etter folketrygdloven – slik Brannvernforeningen ser det – som faktisk bidrar til økt brannsikkerhet, forringes også muligheten for å nå nullvisjonen.

Å sikre tilgangen til en komfyrvakt er en investering i trygghet. Når vi vet hvor mye skade en enkelt brann kan gjøre, både menneskelig og materielt, er det vanskelig å forstå nytten og nødvendigheten av å ikke tilby et enkelt, men svært effektivt, sikkerhetstiltak.

Det er helt avgjørende at beslutningen til Nav revurderes. La oss ikke ta et steg tilbake i arbeidet med brannforebygging, men heller bruke den kunnskapen og de verktøyene vi har for å sikre et tryggere samfunn for alle.

Brannvernforeningen oppfordrer til nasjonal debatt om denne viktige saken, og håper at Nav vil lytte til fagfolk. Vi kan ikke akseptere at økonomiske hensyn får gå på bekostning av liv og helse. Norge har et ansvar for å ta vare på sine borgere, og i denne sammenhengen betyr det å opprettholde komfyrvakt som hjelpemiddel.

