Pendlere og næringslivet på Østlandet har i lang tid opplevd store utfordringer knyttet til togforsinkelser og innstilte avganger. Denne høsten har disse problemene blitt enda mer akutte.

Bane NOR rapporterte nylig at av årets første 247 dager, hadde togene kun vært i rute 57 av dem.

Kun 21 hverdager hadde togene vært i rute da vi startet på september 2024, årets niende måned.

6 av 10 bedrifter er negativt påvirket

Dette er en situasjon som ikke kan fortsette. Vi har nådd et kritisk punkt, og det krever handling både på kort og lang sikt.

Kollektivtransportens manglende pålitelighet rammer ikke bare privatpersoners hverdag, men også regionens næringsliv. Køene på veiene inn og ut av Oslo har aldri vært lengre, og konsekvensene for regionens økonomi er alvorlige og økende.

En nylig medlemsundersøkelse fra NHO Viken Oslo viser at 6 av 10 bedrifter i regionen blir negativt påvirket av samferdselsproblemene.

Dette gjelder spesielt i Akershus, der 64 % av bedriftene rapporterer om problemer. I Oslo er tallet 62 %.

Det er altså ingen tvil om at problemene ikke bare handler om irritasjon for pendlere, men også har store økonomiske konsekvenser for regionens bedrifter.

Utfordringene er flere og alvorlige:

- 38 % av bedriftene sliter med å levere varer og tjenester til kundene sine på grunn av transportproblemene.

- 18 % rapporterer at trafikken fører til færre kunder eller gjester, noe som påvirker omsetningen direkte.

Befolknings- og trafikkveksten venter ikke på politikerne

- 34 % melder at ansatte oftere må jobbe hjemmefra, noe som kan være uheldig for både produktiviteten og arbeidsmiljøet.

- Og kanskje verst av alt, 14 % av bedriftene oppgir at ansatte har sluttet eller byttet jobb som en direkte følge av situasjonen.

Behov for «Nye Baner»

Konsekvensene av et dårlig fungerende samferdselsnett rammer ikke bare enkeltpersoner, men også hele regionens verdiskaping. Hvis denne situasjonen fortsetter, risikerer vi at bedrifter får enda større problemer med å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft.

Bane NOR ble så sent som i juni kritisert av Riksrevisjonen for manglende vedlikehold, til tross for at det finnes ubrukte midler som kan omdisponeres. Det er derfor på høy tid at vi vurderer strukturelle endringer i hvordan vi håndterer jernbanen i Norge.

På samme måte som «Nye Veier» utfordret måten veier ble bygget og vedlikeholdt på, bør vi vurdere et tilsvarende tiltak for jernbanen. NHO Viken Oslo mener vi trenger «Nye Baner» for å skape konkurranse som kan bidra til bedre planlegging, gjennomføring og vedlikehold av jernbaneprosjekter.

Men jernbanen alene er ikke løsningen. Vi må også styrke busstilbudet og andre alternative transportmuligheter.

Etter oppsplittingen av Viken har flere av de nye fylkene vært nødt til å kutte i kollektivtilbudet, spesielt busstilbudet.

Dette rammer pendlerne hardt, og fører til enda større press på vei- og jernbanenettet.

NHO Viken Oslo anbefaler derfor en umiddelbar styrking av busstilbudet, særlig på de mest kritiske strekningene inn mot Oslo. Dette vil bidra til å avlaste både togtrafikken og vegnettet.

Trenger tverrpolitisk samarbeid

På lang sikt må vi også sikre langsiktige investeringer i kollektivinfrastruktur.

Dette inkluderer videre utbygging av jernbanenettet, rask igangsetting av ny Oslotunell og etablering av flere knutepunkter for kollektivtransport.

I tillegg må vi se på hvordan vi kan redusere kostnadene ved å reise kollektivt, slik at flere velger det fremfor bil. Dette vil bidra til å redusere trafikkmengden på veiene, samtidig som vi får et mer bærekraftig og velfungerende transportsystem.

Befolknings- og trafikkveksten venter ikke på politikerne.

Dagens situasjon kan ikke fortsette. Det har store negative konsekvenser for både regionens næringsliv og arbeidstakere, og det er på tide å sikre at de som bor og arbeider på Østlandet har et transporttilbud som fungerer.

Fra NHO Viken Oslo vil vi derfor oppfordre våre folkevalgte til å stå sammen på tvers av partiene og sikre de nødvendige tiltakene for å forbedre situasjonen. Vi trenger et helhetlig og samordnet kollektivtilbud som fungerer for både pendlere og næringslivet i mange tiår fremover.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen