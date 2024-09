Adopsjonsoppgjøret – hva har vi vært med på?

Boken Adopsjonsoppgjøret (Cappelen Damm 2024) av Kristin Molvik Botnmark, er et viktig bidrag i den pågående debatten om transnasjonal adopsjonspraksis. Den gir et grundig faktagrunnlag om adopsjonshistorien og de mange avsløringene som har kommet i søkelyset de siste årene.

Jeg er selv adoptivmor til to barn født i Thailand, og boken treffer meg midt i brystet. Forfatterens erfaringer i møte med sin adoptivsønn, som boken er skrevet til, er svært gjenkjennelige.

Botnmark er modig når hun skriver fra den privilegerte, hvite morens perspektiv. Hun spør, som også jeg spør meg selv etter å ha lest boken: Hva har jeg vært med på?

Transnasjonal adopsjon er en ekstremt kompleks praksis. Hvordan skal vi som adoptivforeldre navigere mellom kjærligheten til våre barn, og kunnskapen om overgrep, kidnappinger, økonomiske transaksjoner, forfalskninger og løgn som preger deler av denne virksomheten?

Som adoptivmor er jeg delaktig, samtidig som jeg er opptatt av å gi trygghet og betingelsesløs kjærlighet til mine barn.

Da vi skulle hente vår eldste sønn spurte jeg foreningen Verdens Barn hvorfor vi skulle rive han ut av forsterfamilien han bodde hos. Svaret var at å være fosterfamilie er en jobb. De ville ikke få penger hvis de tok barnet til seg. En thailandsk mann vill heller ikke ta til seg «en fremmed manns barn» fikk jeg vite.

Dette peker på stigma knyttet til barn utenfor ekteskap og de enkelte landenes manglende oppfølging og sosiale støtteapparat rundt alenemødre. For norske barnløse par, adoptivforeninger og myndigheter har det vært lettest å lukke øynene for denne problematikken inntil nylig.

I dag ville dette være en umulighet i Norge, men vi tillater praksisen i andre land.

Bufdir avslo i 2023 søknaden fra Verdens Barn om å fortsette å formidle adopsjoner fra Thailand. Dermed ble adopsjoner derfra stoppet. Stiftelsen Verdens Barn har påklaget vedtaket. Begrunnelsen er at «betalingsordningen som er avtalt mellom Verdens Barn og HSF (en av to adopsjonsformidlere i Thailand) ikke er i samsvar verken med thailandsk rett, adopsjonsloven eller Haagkonvensjonen».

Praksisen strider mot prinsippet om at ingen skal ha økonomisk vinning ved adopsjon. Det viser seg nemlig at det er adopsjonsforeldrene som finansierer fosterhjemmet i stedet for at myndighetene i landet tar dette ansvaret.

De biologiske foreldrene har ikke anledning til å besøke og ha kontakt med sine barn i perioden de er i fosterhjem.

I avslaget står det: «Bufdir vurderer [...] at det er en utfordring med tanke på hvor frivillig et samtykke i realiteten er når det i liten grad eksisterer langsiktige hjelpetiltak for familier og mødre i livssituasjoner som er utfordrende i det thailandske samfunnet». Bufdir mener altså i tilfellet Thailand at man ikke kan sikre at samtykke er gitt frivillig.

Da vi kom hjem med våre barn, møtte helsevesenet oss som om vi var en hvilken som helst norsk familie med egenfødte barn. Slik er det ikke.

Botnmark spør om hun har stått i veien for sin sønns identitetsarbeid og om han i virkeligheten har vært tvangsassimilert. Har vi adoptivforeldre bidratt til å skjønnmale utenlandsadopsjon, eller har vi bare ikke orket å se?

Det var først da jeg leste denne boken at jeg kom på tanken at mine adopterte tenåringsbarn kanskje ville ha glede av å ha et bilde av sine opprinnelige mødre i stuen og ikke bare i et album vi sjelden ser i. Disse kvinnene er jo uløselig knyttet til dem og dermed til oss som familie.

Dette kommer kanskje 15 år for sent? Hvorfor? Fordi jeg er redd for at vi ikke strekker til som foreldre. At barna ikke føler seg like tilknyttet oss som sitt biologiske opphav. Jeg er rett og slett redd for å miste dem, at familiedrømmen er bygget på en illusjon.

Mange av Botnmarks informanter forteller om utfordringer og vanskeligheter både i familiene de ble adoptert til og i møte med det norske samfunnet. Da vi kom hjem med våre barn møtte helsevesenet oss som om vi var en hvilken som helst norsk familie med egenfødte barn. Slik er det ikke.

Vårt eldste barn opplevde nok sitt største traume da vi kom og hentet ham ut av fosterfamilien. Det var som om teppet ble trukket vekk under hele hans tilværelse. Han sørget helt tydelig over tapet. Senere måtte vi selv oppsøke og få støtte til å forstå og håndtere traumet som hadde oppstått som følge av flere skifter av omsorgspersoner i løpet av de 15 første månedene av livet hans.

Både Botnmark og jeg vet hvor vanskelig og kompleks denne prosessen er, særlig for våre barn. Hennes sønn pleide å svare «det går bra mamma», når hun satte ord på sine bekymringer om hverdagsrasisme og opplevelse av å være norsk men likevel ikke helt norsk. Akkurat de samme ordene får jeg høre.

Etter sterkt påtrykk fra de adopterte selv har regjeringen nedsatt et uavhengig granskingsutvalg som skal vurdere om norske styresmakter har hatt god nok kontroll ved historiske utenlandsadopsjoner. De skal levere sin rapport i desember 2025.

I mellomtiden fortsetter adopsjoner til Norge med «risikoreduserende tiltak». Jeg lurer på hvordan prinsippet om barnets beste kan vurderes i disse sakene.

Det må vel også påpekes at mange adopterte har levd, og lever gode liv i Norge. Jeg kan bare håpe at mine barn befinner seg i denne kategorien.

Det må også være rom for at adopterte ikke bare assosieres med problemer, traumer og ulykkelige liv. Det kan fort bli nok et stigma de må forholde seg til. Det de ønsker og fortjener er å få vite sannheten om hvor de kommer fra.

Kristin Molvik Botnmark henvender seg kanskje aller mest til adoptivforeldre som hun oppfordrer til å støtte sine barn i søken etter sannheten. Som hun skriver, så i vet vi i virkeligheten ikke noe om hvordan det egentlig er å være adoptert.

Jeg er ikke i tvil om at idealiseringen av transnasjonal adopsjon nå er i ferd med å revne, og at dette er en praksis som må stoppes.

På tross av dette er jeg samtidig bunnløst takknemlig for at jeg får være mamma til to mennesker fra Thailand, og forundrer meg stadig over det skjebnefellesskapet som vår familie er.

