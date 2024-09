Sørkoreanske kvinner gråter på siste verset

I disse dager er Sør-Korea rystet av en nasjonal skandale. Det har nemlig blitt avslørt et dramatisk antall Telegram-kanaler hvor menn lager og sprer deepfake pornovideoer av kvinner. En deepfake er når man bruker kunstig intelligens for å lage videoer og lydinnhold det er svært vanskelig å avsløre som falskt.

Over 220 000 menn er involvert i spredningen av disse videoene og bildene. Til sammenligning ble det født omtrent 230 000 barn i Sør-Korea i 2023. Det er altså nesten flere kriminelle menn som bedriver organisert kriminalitet mot kvinner enn det blir født barn i samme land.

«Hvis dette kan skje med så store stjerner som Taylor Swift, bare tenk hva som kan skje med helt vanlige kvinner» var vi mange som tenkte. Og her har vi svaret på det vi fryktet.

For disse chatrommene er nøye organisert. De er gruppert etter universiteter og skoler, slik at man enkelt kan finne frem til hvilke jenter man vil - som går på disse skolene. En koreansk feminist har laget et kart hvor man finner alle skolene som er involvert i Telegram skandalen, listen inneholder over 600 skoler og blir stadig oppdatert.

I disse kanalene er ingen kvinner trygge. Det har blitt funnet chatterom i meldingsappen dedikert til spredning av bilder og videoer av «mødre», «søstre», «kusiner» og «bekjente».

Det finnes også enkelte «huminlitaion rooms» hvor formålet er å ydmyke jentene som blir laget deepfakes av, i tillegg til «friend-of-a-friend rooms» hvor mennene sammenligner jenter og ser om de kjenner samme person - for så å poste flere bilder av dem slik det blir laget enda flere deepfakes. Mennene som sprer videoene bruker blant annet kvinnenes passbilder og bilder fra kvinnenes sosiale medier for å lage pornografiske deepfakes.

Unge menn

Den feministiske avisen 여성신문 (Yeoseong Sinmun) var en av de første som skrev om skandalen, og grasrot-feminister fra Sør-Korea spredte ordet på sosiale medier som X (tidligere Twitter), delte personlige opplevelser med spredning av deepfakes og har bedt iherdig om oppmerksomhet fra verdenssamfunnet.

En kvinne forteller om da hun fant ut at hennes egen lillebror hadde trakassert henne mens hun sov, og deretter spredd bilder av henne på Telegram. En annen forteller at hun fant bilder av seg selv som skiftet klær, på storebrorens telefon. Mange koreanske kvinner forteller at de ikke tør å poste selfier på sosiale medier lenger i frykt for at de skal bli misbrukt.

Det som er ekstra sjokkerende er at det er unge menn som står bak disse kriminelle handlingene. Gutter helt ned på barneskolealder har blitt avslørt i disse chatterommene.

Og dette har skjedd før i Sør-Korea. Det som blir kalt «Nth room scandal» skylte som en sjokkbølge gjennom den sørkoreanske nasjonen da det ble avslørt i 2020. Det ble også laget en Netflix-dokumentar om saken. Også der ble det spredt seksuelle bilder og videoer av intetanende kvinner gjennom appen Telegram.

#Metoo

Det er verdt å merke seg at i Sør-Korea er det tabu å være feminist, og det kan få store konsekvenser om du blir «outet» som en feminist, så flere av kvinnene som deler sine historier nå, gjør det under anonyme X-profiler. Samtidig har sørkoreanske menn prøvd å legge munnkurv på kvinnene. De rapporterer innlegg på X som tar opp saken, og utleverer personlig informasjon om kvinnene som er modige nok til å fortelle om sine egne opplevelser, for å trakassere dem.

Det vi ser nå i Sør-Korea er bølge nummer to av #Metoo, skal vi tro sørkoreanske feminister.

Og det kommer i kjølvannet av en rekke kriminelle handlinger mot kvinner over hele verden. I India har det nylig vært store protester etter at en mann voldtok og drepte en kvinnelig lege, i Afghanistan blir det forbudt med kvinnelige stemmer og ansikt i offentligheten. Og her hjemme har vi vært rystet over økte antall kvinnedrap og avsløringene om Marius Borg Høibys vold mot sine ekskjærester.

Kvinner ut av offentligheten

Tidligere i år ble det store nyheter da popstjernen Taylor Swifts’ bilder ble misbrukt for å lage KI-generert porno. Filmstjernen Jenna Ortega fortalte også nylig at hun slettet Twitter/X-brukeren sin etter å ha fått tilsendt seksuelle KI-genererte bilder av seg selv som barn.

Med inntog av KI og deepfakes er man som kvinne utsatt selv når man bare sitter hjemme og bruker sosiale medier.

Det virker som om kvinner systematisk og over hele verden blir tvunget ut av offentligheten.

For tidligere var kvinner utsatt bare de gikk ut døra, med risiko for overfallsvoldtekter og seksuell trakassering. Nå med inntog av KI og deepfakes er man som kvinne utsatt selv når man bare sitter hjemme og bruker sosiale medier som alle andre. Dette i tillegg til andre risikoer i hjemmet som partnervold og vold i nære relasjoner.

KI-vold mot kvinner er alarmerende, og viktig å snakke om. Hvilke konsekvenser får det?

I Sør-Korea blir kvinner nå advart mot å dele bilder av seg selv, og journalister som skriver om saken blir utpresset med deepfakes av seg selv. Telegram-grunnleggeren er arrestert, men det stopper ikke menn fra å bruke appen til å trakassere og misbruke kvinner.

Er det kvinners oppgave å tie, trekke seg tilbake og forsvinne fra offentligheten for å få fred?

