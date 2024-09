Den 17. juli publiserte Simen Velle et innlegg på Instagram der han skrev at han som nordmann støtter Biden av hensyn til NATO, men at han ville stemt på Trump hvis han bodde i USA. Da han ble konfrontert med dette i Dagsavisen 10. august trakk han ikke uttalelsen, men vred seg unna spørsmålet ved å påstå at hva han mener om amerikansk politikk er fullstendig irrelevant, og at man som amerikaner ser amerikansk politikk med helt andre øyne enn det vi gjør her i Norge.

At Simen Velle mener at hans syn på amerikansk politikk er fullstendig irrelevant er en påstand som får en til å stille spørsmål ved hans integritet som politiker. At han ville foretrukket et Amerika ledet av Trump er urovekkende.

Er Simen Velle antidemokratisk eller bare naiv?

Olav Hovland Haavie, skoleelev på VGS. (Privat)

Simen Velle ville stemt på en mann som er dømt for seksuelle overgrep og økonomisk bedrageri, og som ifølge Washington Post fortalte over 30.000 løgner i løpet sin første presidentperiode. Trump tok USA ut av Paris-avtalen, og han tok barn fra foreldre som prøvde å krysse grensen mellom Mexico og USA ulovlig. Den tidligere presidenten har uttalt at han mener mørkhudede mennesker er late, og har snakket nedsettende om funksjonshemmede og krigsveteraner.

Trump nekter fortsatt for at han tapte presidentvalget i 2020, og han ventet med å gripe inn da demonstranter – inspirert av hans egne ord – stormet Kongressen i 2021, satte opp en galge utenfor, og ropte at de skulle henge visepresident Mike Pence.

I Project 2025 (som er bredt ansett for å være Trumps uoffisielle plan for hva han vil gjøre hvis han kommer til makten) tas det til orde for at myndighetene skal legge ned utdanningsdepartementet, gi presidenten makt over FBI og militære utnevnelser, samt gi presidenten mer direkte makt over justisdepartementet slik at han kan bestemme hvem og hva de skal etterforske eller ikke etterforske.

I Project 2025 tas det også til orde for å politisere titusenvis av jobber i byråkratiet slik at Trump kan kvitte seg med de som er uenige med hans ekstreme meninger, innføre lover som gjør det i praksis nesten umulig å ta abort, samt igangsette det største masse deportasjons prosjektet i amerikansk historie.

Mener virkelig Simen Velle at det er en god idé å svekke USAs demokratiske institusjoner?

Simen Velle har sagt at han støtter kvinners rett til å ta abort. Dobbeltmoralen er åpenbar. Man kan ikke være for fri abort i Norge og så si at man – hvis man bodde i USA – ville stemt på en leder som har fjernet retten til selvbestemt abort.

Man kan ikke snakke høylytt om hvor truet ytringsfriheten er i Norge og samtidig si at man-hvis man bodde i USA-ville stemt på en leder som utgjør den største trusselen mot ytringsfriheten i USA på flere tiår. ( Trump and his allies are threatening retribution against the press. Their menacing words should not be ignored | CNN Business) Trump er en antidemokrat, og med han vil mye av det vi anser som bærebjelker i det amerikanske demokrati uthules og forvitre.

Mener virkelig Simen Velle at det er en god idé å svekke USAs demokratiske institusjoner?

Mener han at det er greit med en leder som har begått seksuelle overgrep og svindlet folk?

Trumps nyutnevnte visepresidentkandidat J. D. Vance har tidligere uttalt at Trump er Amerikas Hitler.

I likhet med Trump ble Hitler valgt på demokratisk vis i en tid der mange mennesker følte at myndighetene hadde sviktet. I likhet med Trump fikk han oppslutning ved å skylde på minoriteter og ved snakke om å gjenopprette nasjonens storhet. Og i likhet med Trump bygget han også opp en sterk persondyrkelse av seg selv. Ifølge tidligere stabssjef i Det hvite hus, John Kelly, skal Trump på tomannshånd ha sagt at: Vel, Hitler gjorde mange gode ting. Trump har brukt betegnelser som «skadedyr» om politiske motstandere, og har sagt at «immigranter forgifter blodet til landet vårt».

Trumps retorikk er et tydelig ekko fra 1930-tallets Tyskland. Vance sier han har endret oppfatning, og Trump er ikke Hitler, men likhetene mellom de to er slående.

I likhet med Hitler vinner Trump fram fordi mange folk ikke tar ordene og intensjonene hans på alvor.

Det virker som om Simen Velle heller ikke gjør det. Alternativet er at han selv ikke tror på demokratiet.

