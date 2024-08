Skuffende om flypriser fra Dagsavisens kommentator

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Under overskriften «Flyplasser i hardt vær» er Kjell Werner sterkt bekymra for Avinors økonomiske uføre, og opptrer som mikrofonstativ for NHO Luftfarts rop om statlige midler.

«Regningen må ikke veltes over på flypassasjerene i form av dyrere billetter», mener han.

Dagsavisen, som i mange sammenhenger har stått for en offensiv klima- og miljøpolitikk, synes merkelig nok at kravet om økt statlig subsidiering av flybilletter er viktig nok til plass på forsida.

Klimagassutslipp fra transport må vesentlig ned om vi skal nå våre klimamål.

Morten Dåsnes. (Kari Strande)

Da kan vi ikke fortsette å være blant de landene som flyr mest.

Nå er flybilletter så billige at det på mange strekninger er billigere å fly enn å bruke tog eller andre kollektivløsninger.

I vårt langstrakte land vil fly ha sin plass, men omfanget må drastisk ned og statlig støtte begrenses til strekninger uten realistiske alternativ.

I det grønne skiftet er det ingen grunn til omfattende statlig subsidiering av flyreiser.

Flybilletter bør bli vesentlig dyrere.

Les også kommentar: Bare et mirakel kan redde KrF

Les også: Kjære kassadame, du er av uvurderlig betydning

Les også: Et rødt flagg for høyresidens ideologer

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen