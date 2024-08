Høyre og den problematiske rusreformen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet, hevder at Høyres forslag om å avkriminalisere bruk av narkotika har ført til en mer aksepterende holdning til bruk av narkotika, blant annet kokain.

Det reiser et interessant spørsmål: Påvirker signaler fra politiske partier folks holdninger? Det som garantert er tilfelle, er at personer som er åpne for bruk av narkotika, vil ta imot slike signaler med glede. De vil også bruke dem i sin argumentasjon overfor venner og bekjente som er mer skeptiske til bruk av narkotika.

Odd Egil Rambøl Odd E. Rambøl er siviløkonom og sosiolog. (Mimsy Moller)

Det er grunn til å repetere innholdet i Høyres rusreform. Bruk av narkotika skulle ikke legaliseres – bli lovlig, men avkriminaliseres. Ble man tatt med for eksempel hasj av politiet – skulle stoffet beslaglegges. Deretter skulle man bli sendt til samtale med en sosialarbeider. Dersom man ikke møtte opp, måtte man betale – ikke en bot, men et gebyr.

Høyre ville også innføre lovlige terskelverdier for besittelse av stoff. De som jobber i rusomsorgen, sier dette ville vært en gavepakke til pusherne – de som selger narkotika. Folkehelseinstituttet har regnet om terskelverdiene som ble foreslått av utvalget, til antall brukerdoser: Heroin 75, kokain 63, amfetamin 28, hasj 174 og marihuana 78.

Fortsatt skulle det ikke være straffbart å bære på seg terskelverdiene av tre stoffer samtidig. Man skulle tro tanken var at pusherne skulle kunne tilby et assortert utvalg.

Nå reduserte Solberg-regjeringen disse noe, men fortsatt skulle det ikke være straffbart å bære på seg terskelverdiene av tre stoffer samtidig; eksempelvis hasj, kokain og heroin. Man skulle tro tanken var at pusherne skulle kunne tilby et assortert utvalg.

Det er bred politisk enighet om at man bør gjøre mer for dem som er blitt narkomane. Men da har man jo egentlig tapt kampen. En avkriminalisering vil bidra til å ufarliggjøre stoffbruk. Og det viktigste forebyggende arbeidet, er tiltak som gjør at folk ikke begynner med stoff.

Bruk av hasj og marihuana – cannabis – var den vanligste veien inn narkotikabruk for ungdom. Kanskje har det nå skjedd en endring – nå starter mange med kokain, som også er sterkt avhengighetsskapende.

Noen tror at cannabisbruk ikke skaper avhengighet. Det er feil. En amerikansk studie (Anthony et al, 1997) estimerte at omtrent hver tiende som prøver cannabis blir avhengig, hver sjette dersom en starter tidlig.

Igjen gjelder at de viktigste tiltakene er å hindre at ungdom starter med narkotika. Avkriminalisering med lovlige brukerdoser senker terskelen for å begynne.

