Plast i havet søker eier

Hvert år havner inntil 15 tonn plast i havet, og det er estimert at dette vil tredobles innen 2040.

Plast i havet brytes ned til mikroplast og fører til plast i maten vår – italienske forskere har allerede påvist mikroplast i alt fra lungene våre til i brystmelk.

Dette er en varslet miljøkatastrofe.

Paradokset er at plast på avveie regnes som eierløst, og har ingen formell eier.

I Norge er det fiskeri og akvakultur som står for største delen av plasten som ender opp som søppel langs kysten vår, og mesteparten av avfallet kommer fra vår egen aktivitet.

Tilfanget av plast i havet må bremses, og vi trenger at det stimuleres til mer sirkulær økonomi for havnæringene, hele veien fra design til gjenvinning.

En produsentansvarsordning vil øke kravet til kontroll på avfallsstrømmene, men vi trenger virkemidler som øker muligheten til å resirkulere i høy kvalitet, sammen med finansielle løsninger som kan dekke kostnaden for å rydde opp det som havner på avveie.

I dag er det frivillighet og plastposeavgiften som tar ansvar for at søppel langs strendene våre plukkes opp.

Handelens Miljøfond samler inn en avgift for hver solgt plastpose i Norge - og bruke disse midlene til miljøtiltak. Foreløpig har fondet delt ut ca. 700 millioner til slike formål. Samtidig bidrar plastposeavgiften til mindre kjøp av plastposer.

Vi skal være glade for at Handelens Miljøfond har tatt dette ansvaret, men er det riktig at opprydningen blir finansiert av kundene i dagligvarebutikken i stedet for de næringene som fører til forsøplingen?

Norge har ambisjon om å bli en ledende sirkulær nasjon, og regjeringens handlingsplan for en sirkulær økonomi er et skritt på veien.

I planen står det bl.a. at Norge skal innføre regler om produsentansvar for enkelte plastprodukter, noe som medfører at produsentene må ta ansvar for produktene sine når de blir til avfall.

Miljødirektoratet har utformet et forslag til produsentansvarsordning for fiskeri og havbruk som skal tre i kraft fra nyttår. Men denne ordningen tar ikke for seg utstyr som går tapt og havner på avveie. Dette avfallet omtales som eierløst.

Det blir kanskje riktigere å omtale plasten langs strendene som ansvarsfraskrevet, heller enn eierløst.

Selvsagt kan uhell skje, og utstyr gå tapt. Det er nok urealistisk å forvente at vi kan hindre all forsøpling fra aktivitet i havet. Men i en sirkulær økonomi vil produsentene ha kontroll på produktene sine gjennom hele verdikjeden, og dermed vil man ha bedre oversikt over hva som havner på avveie.

Da vil vi også vite mer om kilden til avfallet er og kunne sette opp ordninger som finansierer opprydningen på en rettferdig måte ut ifra hvor avfallet stammer fra.

Sirkulær økonomi kan også bidra til å økt verdiskapning gjennom nye forretningsmodeller, produkter, design og materialtyper. Det ligger mange muligheter til å skape verdi med å gjenbruke eller resirkulere det samme produktet og kapitalisere på det gjennom flere livshjul.

Aktører i bransjen har allerede vist at det er mulig å resirkulere merder til bruk i oppdrett, så det står ikke på hva som er mulig, det står på den manglende reguleringen.

Produsentansvarsordninger bør, slik regjeringens handlingsplan for sirkulær økonomi sier, rigges slik at de bidrar til økt sirkulærøkonomi.

Hvis ikke vil vi stå i samme situasjon som i dag: havet fylles med plast som havner i morsmelka, men ingen har ansvar for å gjøre noe med det eller rydde opp i det.

Plasten hoper seg opp i fjæra og fortsetter med å søke en eier.

Vi utfordrer Regjeringen til å ta ansvarsplasseringen på alvor!

