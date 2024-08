Jo, også han. Jo, også hun

En av de mest kjente unge mennene i Norge i dag etterforskes nå for vold i nære relasjoner. Flere av hans kjente ekskjærester står nå fram, og sier at de også har vært utsatt for hans fysiske og psykiske voldsutøvelse. Det er noe svært viktig jeg vil at unge mennesker, og deres nettverk av både jevnaldrende og (mer) voksne skal bli bevisst på gjennom denne saken:

Jo, også han kjekke, kjente og populære unge mannen, som er din kompis, bror, sønn eller kollega, kan begå ulike former for vold i nære relasjoner. Og jo, også hun vakre, kjente og populære unge kvinnen, som er din venninne, søster, datter eller kollega, kan være utsatt for ulike former for vold.

Vi vet fra omfangsundersøkelser, som gjennom å spørre deler av befolkningen om hvilke opplevelser de har hatt, at ulike former for partnervold er utbredt, og ikke ukjent, blant unge voksne i Norge. I dag.

Vibeke Ottesen er drapsforsker og gjesteforsker ved Universitetet i Oslo. (Privat)

La det være sagt: metastudier, som samler funn fra ulike studier for å gi oss et større bilde enn de bruddstykker enkeltstudier utgjør på egen hånd, har funnet av det er unge kvinner som oftest utøver de mildeste formene for partnervold. Vi er mange i Vesten som har vokst opp med en kultur som forteller oss at kvinner kan være berettiget i å klapse til en mann bare vi er fornærmet på et vis. Dette er en ukultur vi kan legge bak oss. Og vi kan heller holde kvinner ansvarlige for sin vold, som del av vårt mål om å oppnå likestilling på alle arenaer. Men alle voldsforskere er enige om dette: den mest alvorlige partnervolden blir som oftest utøvd av menn.

Og akkurat nå kan denne saken bevisstgjøre oss dette: Partnervold blant unge voksne kan ikke ha det omfanget det jo har uten at jo, også han, din kompis, bror, sønn og kollega utøver den. Eller uten at jo, også hun, din venninne, søster, datter og kollega blir utsatt for den. Også de som er vakre, kjente og populære. Også han fra den presumptive beste familien landet vårt har. En familie som er så best at titler, penger, makt og privilegier skal få gå i arv, og på befolkningens regning.

Om vi nå kan benytte denne saken som en anledning til å bli bevisst på at jo, også han, og jo, også hun, så kan vi nærme oss de unge mennesker vi er så glade i, med åpne og ærlige samtaler. La han og hun få stå fram og be om hjelp – enten de er utøvere av eller har blitt utsatt for partnervold. La dem få vite at det er ikke bare han og bare hun. Og at det finnes hjelp.

Innlegget ble først publisert på Vibeke Ottesens Facebook-side, og er gjengitt med tillatelse.

