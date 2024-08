Vær den ene som ser

Vi har en debatt gående om mobbing, utenforskap og ufrivillig fravær i dagens Skole-Norge. En debatt jeg har engasjert meg i. Det vi kanskje ikke tenker over, er at dette utenforskapet blir med ut skoleporten og inn i voksenlivet.

For noen blir terskelen for å komme inn i arbeidslivet for høy. For dem venter et liv utenfor, fylt av stigma, fordommer og nederlagsfølelse. Låta «Et godt gjemt sted» av Morten Abel tar for seg dette temaet. Utenforskap skjer også i voksenlivet – enten det er på arbeidsplassen eller fordi vedkommende aldri kom så langt.

Hvorfor er det så vanskelig å bry seg om hverandre? Hvorfor er det så vanskelig å snakke om de nære ting? Hvorfor er det så vanskelig å inkludere? Hvorfor er det så vanskelig å stille spørsmålet: «Hvordan har du det egentlig»? Utenforskap og psykisk helse går hånd i hånd og «styggen på ryggen» er for en del mennesker – voksne som barn – den eneste «vennen» de har en dialog med.

Følelsen av å være annerledes og utenfor i skole og jobb er særdeles vond, uansett alder. Følelsen av at man ikke bidrar inn i samfunnet er både stigmatiserende og tabubelagt. Følelsen er så vond at 693 mennesker valgte å avslutte livet sitt i 2023 – i velferdsstaten Norge.

Dagfinn Moen Dagfinn Moen er foredragsholder, lærer og skribent. (Privat)

Det er for meg en fallitterklæring.

Skal vi få bukt med utviklingen, må vi våge å snakke om psykisk helse, for det er noe vi alle har. Vi må våge å snakke med, og ikke om, de som har opplevd vonde og traumatiske ting. Vi må slutte med stigmatiseringen disse opplever i hverdagen. Vi må slutte å se på psykiatri som en spedalsk sykdom som smitter om du er i nærheten. Vi må slutte å se på disse menneskene som ressurssvake.

Vi må slutte å se på psykiatri som en spedalsk sykdom som smitter om du er i nærheten.

Dette er mennesker som har opplevd og overlevd vonde og smertefulle traumer. Det er krigere som kjemper for å komme tilbake til et liv der de kan bli sett og akseptert. Et liv der de kan bidra med sin erfaringskompetanse og være en ressurs inn i et arbeidsliv som, i større grad enn nå, burde verdsette mangfoldet av de verdier og kvaliteter mennesket består av og ikke bare akademia, gjennom en fullført mastergrad. En utdanning stadig flere «må ha» for å føle seg inkludert og vellykket. Et bilde som gjør at stadig flere aldri føler de er bra nok om de velger en annen vei.

Hvorfor retter vi ikke søkelyset på rett type, kontra lengst mulig utdanning? Alle vil bidra om vi evner å se mangfoldet.

De tøffeste menneskene jeg har møtt, er de som tør å stå opp for seg selv, som tør å kjempe og som tør å stå imot stigmatiseringen. Jeg er en av dem. Jeg er en av dem som, på grunn av mobbing og utenforskap, ikke ønsket å leve lengre.

I dag er jeg lærer og brenner for å bekjempe mobbing og utenforskap i skole og arbeidsliv. Jeg er en av dem som tør å snakke på vegne av de som ikke orker å gjøre det selv. Fordi de er så traumatiserte, stigmatiserte og slitne.

Jeg tror på et framtidig samfunn med økt forståelse for at alle mennesker er like mye verd. Et samfunn der alle får lov til å bidra, selv om de ikke passer inn i A4-bobla. Alt annet er en samfunnsøkonomisk katastrofe og en personlig tragedie.

Alt dette gjør jeg fordi jeg og andre tror på et framtidig samfunn med økt forståelse for at alle mennesker er like mye verd. Et samfunn der alle får lov til å bidra, selv om de ikke passer inn i A4-bobla. Alt annet er en samfunnsøkonomisk katastrofe og en personlig tragedie.

Jeg gjør det fordi jeg vet at vi kan få til en skole for alle i framtida, bare vi aksepterer at mennesker er så mye mer enn fag og karakterer. At en skole for alle ikke må være lik for alle. At det aller viktigste er den karakteren du utvikler som menneske. For når alt kommer til alt, så er det verdier som empati og inkludering som bestemmer hvor langt du kommer.

Bruk litt av tida til å hjelpe andre til å leve og ikke bare eksistere. Ditt smil eller din invitasjon er kanskje det eneste møtet denne personen har med andre. Ikke fordi de ikke vil, men fordi utenforskapet har gjort at de ikke føler seg verdige nok til å oppsøke eller ta del i de aktivitetene vi andre ser på som en selvfølgelighet.

Utenforskap er en del av min hverdag også. Et utenforskap jeg kjemper imot, fordi jeg tør å stå opp for de som ikke klarer det selv.

Vi må våge å finne hverandre på våre godt gjemte steder. Steder der ingen tror noen vil finne oss.

La oss gjøre en felles innsats for å få bukt med mobbing og utenforskap i skole og arbeidsliv. Morgendagens folkesykdom vil verken være fedme eller hjerteinfarkt. Det vil være psykisk uhelse, forårsaket av mobbing og utenforskap. Nå må vi våge å finne hverandre på våre godt gjemte steder. Steder der ingen tror noen vil finne oss.

For bak mørke gardiner sitter det noen og ser verden flyte forbi. Det eneste de ønsker, er å få være en del av hverdagen. Det er nok nå. Vi har ingen flere å miste. Vær den ene som ser. Vær et medmenneske.

Les også kommentar: Betennelse i den kongelig blindtarmen (+)

Les også: Når personlige nederlag blir underholdning (+)

Les også: Vi må tenke nytt om straff (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen