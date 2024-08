Demokratiet betaler prisen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ylva Ullahammer Ylva Ullahammer er andre nestleder i Attac Norge. (Privat)

Med fjorårets 160.000 publikummere er Arendalsuka større enn noensinne. «Demokratiets dansegulv» har imidlertid et stort problem.

Dansegulvet burde være et samspill. Hvem som får by opp til dans burde ikke handle om hvem som har betalt for den beste plassen. Samtidig blir de med notorisk lavere økonomisk kapasitet, som det frivillige sivilsamfunnet, stående igjen ved dansegulvets ytterkant som passive tilskuere.

Helene Hodneland Sæle Helene Hodneland Sæle er styremedlem i Attac Norge. (Privat)

Slik blir årets største politiske samlingsmøte mellom interesseorganisasjoner, næringsliv, toppolitikere og sivilbefolkning en plattform hvor de med penger kan sette agendaen. Mens sivilbefolkningen blir de lyttende, ikke-deltakende publikummerne. Slik blir «demokratiets dansegulv» en arena med lite demokrati og med danseoppvisning heller enn felles dans.

Arendalsuka fyller 12 år og er et godt eksempel på hvordan demokratiet har utviklet seg: Økonomiske muskler, ikke demokratisk støtte, bestemmer hvem som blir hørt og hvem som får gjennomslag. Når demokratisk representasjon munner ut i et spørsmål om penger, bør vi løfte blikket.

Vi trenger et faktisk demokratisk dansegulv. Verden står overfor en miljø- og naturkrise, demokratiet trues stadig flere steder og folkemord strømmes direkte til oss på de samme telefonene som samler inn data om oss til enhver tid.

Krisene vi står overfor kan løses, men da må folk og natur settes først – det som nå skvises ut av Arendalsuka.

Vi trenger arenaer for reell demokratisk meningsutveksling og demokratiutvikling. Der sivilsamfunnet, næringslivet og styrende politikere møtes på like fot. Krisene vi står overfor kan løses, men da må folk og natur settes først – det som nå skvises ut av Arendalsuka.

Multinasjonale oljeselskaper, våpenprodusenter og evig økonomisk vekst er ikke demokratiet – til tross for at Kongsberg Agenda og ONS i Stavanger prøver å fremstille det slik. Arendalsuka må ta aktive grep for å unngå dette.

Gratisprinsippet er et godt utgangspunkt, men vi trenger å skape en arena som vektlegger faktisk samspill og meningsutveksling – ikke økonomisk kapasitet.

Bare da kan vi snakke om et demokratisk dansegulv.

Les også: Nå har Mimir bestemt seg før valget neste år

Les også: Aksel Braanen Sterri skriver om løgnen bak handlingsregelen

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen