Våre rettsløse dyr

På NRK.no kunne vi den 28. juli lese om den vanskjøttede hesten Tufsa. Hun var tydelig underernært og ustelt. Beina og flankene var dekket av avføring, og hun hadde stått alene i flere år.

Hester er flokkdyr, og de bør helst ha selskap av sine artsfrender. Har de ikke det, men blir kontinuerlig stelt og pleiet av sine eiere, kan de likevel ha et godt liv. Det var ikke tilfellet med Tufsa.

Jeg har vært i en tilsvarende situasjon. På en ferietur i nord ble jeg oppmerksom på en hest som sto dørgende stille i en steinete skråning, inngjerdet av stolper og ståltråd. Innhegningen var omtrent to mål stor, og vanntrau fantes ikke. Nede ved veien var det noen grunne, sølete pytter. Det var alt hesten hadde av vann.

Da jeg og min reisefelle hadde kjørt forbi noen ganger, fikk jeg nok, og vi stoppet. Hesten hadde lang, ustelt man og altfor lange hover. Den kom ned til veien med en gang vi begynte å kalle på den. Den virket selskapssyk og urolig.

Elisabeth Jørgensen Singh

Vi bestemte oss for å dra tilbake til hytta og fylle på alt vi hadde av flasker med vann og en bøtte. Hesten drakk som en gal – den hadde antagelig ikke fått rent vann på dager? Uker?

For å gjøre en lang historie kort: Jeg bestemte meg for å ta affære og kontaktet Mattilsynet. Kom omsider frem til en person som viste seg å være orientert om hesten, men svært lite interessert i å gjøre noe: De hadde «prøvd så mange ganger»!

Tenk det: De hadde prøvd så mange ganger! Og når eieren lot være å åpne for dem de gangene de hadde vært på inspeksjon, fikk vedkommende en melding i posten om utbedring av forskjellige forhold, og det var det.

Hesten hadde stått for vær og vind i årevis, med oppblåst mage og forvokste hover, uten at Mattilsynet tok affære. Naboene hadde prøvd om og om igjen å kontakte både mattilsyn og politi, men ingen ting skjedde.

Det viste seg til min forferdelse at det fantes et såkalt historisk arkiv om denne hesten. Den hadde stått for vær og vind i årevis, med oppblåst mage og forvokste hover, uten at Mattilsynet tok affære. Naboene hadde prøvd om og om igjen å kontakte både mattilsyn og politi, men ingen ting skjedde.

Jeg kontaktet Dyrevernnemnda i Troms, som sendte av gårde to personer (de kjørte i fire timer), og de registrerte og videreformidlet til Mattilsynet hva jeg hadde observert. Det skjedde fortsatt ikke noe.

Jeg kontaktet det lokale politikammeret. Da var jeg for lengst kommet hjem igjen, og måtte forholde meg til telefon og epost. Mjo... sjefen for det lokale politikammeret var ikke uvennlig, han sa de skulle se på det, men de hadde ikke ressurser til å ta det nå. Jeg hang hele tiden på veterinæren fra Mattilsynet, som var blitt meget dyktig til å unngå meg og mine henvendelser.

Men jeg fikk kloa i endel opplysninger, og jeg fikk kontakt med en person på det lokale slakteriet, som kunne fortelle at de hadde nektet å ta imot sauer fra samme hesteeier, da de var skitne og underernærte (!). Hva så: Her satt jeg på Østlandet, og der sto hesten lang oppe i nord, og det skjedde ingen verdens ting.

Men man får av og til venner på de mest uventede steder: Plutselig en dag kom det en e-post fra slakteriet, som opplyste at hesten var borte! Var hesten solgt? Hadde det endelig skjedd noe? Hadde den, som Tufsa i Akershus, funnet en engel som hadde kjøpt den ut? Tvilen gnog, dette var ingen ordentlig avslutning på denne historien.

Så ble det verre: For noen uker senere kom det nok en e-post, fra samme sted: «Hesten er tilbake. Den er stelt, og ser mye bedre ut». Det var jo tilsynelatende en gladmelding, men noe luktet råttent: Å frakte bort en hest til flere ukers stell og overhaling, koster penger. Hvem bekostet det?

Det underlige var jo at en annen offentlig etat, nemlig politiet, faktisk hadde bestemt seg for å sjekke ut forholdene. Og da de kom til stedet, så hesten ikke så verst ut.

Hesten forfalt fort etter at politiet hadde lagt vekk saken, og halvannet år senere var den død.

Når man tenker det jeg umiddelbart tenkte, at her er det inngått en uhellig allianse mellom noen som ikke tidligere har snakket sammen, blir man beskyldt for å være konspiratorisk.

Men hesten forfalt fort etter at politiet hadde lagt vekk saken, og halvannet år senere var den død. Hilsen naboene, som hadde gjort hva de kunne i mange år.

Mattilsynet ruler suverent, og ser det som et dagsverk å flytte på noen elektroniske skjemaer, og lage historiske arkiv. Og det kom ingen engel som reddet denne hesten ved Ishavet.

Dette er norsk dyrevern.

