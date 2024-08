Barnas tannlegebesøk er så viktig

Er dagens anbefaling om undersøkelse av barn og unge minimum hvert andre år i tannhelsetjenesten nødvendig?

Dette er et svært aktuelt spørsmål for det regjeringsoppnevnte Tannhelseutvalget, politikere og andre som skal planlegge fremtidens tannhelsetjeneste. Til høsten kommer Tannhelseutvalget med sin rapport.

Vi mener absolutt at dagens anbefaling må bestå.

Økende forekomst av hull

Det er en allmenn oppfatning at munnhelsen til barn og unge er god. Men faktum er at nesten 40 prosent av tolvåringer og 70 prosent av attenåringer i Norge har hatt behandlingskrevende hull (karies) i permanente tenner, og forekomsten er økende. Karies krever oppfølging og behandling hele livet.

Hilde Nordgarden, avdelingsleder TAKO-senteret, Lovisenberg Sykehus

Mer enn 20 prosent av barn og unge har medfødte utviklingsforstyrrelser på sine permanente tenner, noe som medfører smerter, utfordringer med spising og tannpuss, misfarging og redusert livskvalitet. Munnhelse påvirkes av generell helse og omvendt.

Som med alle undersøkelser kan man stille spørsmål om det brukes for mye ressurser på friske individer. Avveiingen er gevinsten av å oppdage sykdom tidlig.

Unik mulighet

Tove Irene Wigen, professor ved Det odontologiske fakultet på Universitetet i Oslo

Ansatte i den offentlige tannhelsetjenesten er blant det helsepersonellet som oftest ser barna regelmessig. Denne regelmessige kontakten er en unik mulighet til å forebygge tannsykdom, men kan også avdekke omsorgssvikt og andre typer barnemishandling. Dårlig munnhelse kan og medføre ungt utenforskap.

I Verdens helseorganisasjons (WHO) globale rapport om munnhelse fra 2023 understrekes det at det må legges større vekt på betydningen orale sykdommer har for folkehelsen, samt forebyggende- og helsefremmende tiltak for å begrense slike sykdommer.

I barne- og ungdomsårene skjer vekst og utvikling. Tenner utvikles og bryter fram, og manglende tannanlegg og feilstilling av tenner påvirker kjevevekst. Ved å avdekke sykdom og avvik tidlig, kan behandling igangsettes før vekst og frembrudd av permanente tenner påvirkes.

Anne Rønneberg, førsteamanuensis ved Det odontologiske fakultet på Universitetet i Oslo

De vanligste orale sykdommene kan forebygges, men det krever tilnærming basert på modenhet og alder. Ved helsestasjoner har barn og unge regelmessig oppfølging: 14 konsultasjoner i alderen null til fem år, og videre ved ulike alderstrinn. Målet er å fremme gode helsevaner, helseforståelse, forebygge sykdom samt følge opp vekst og utvikling. Tannhelsetjenesten har sammenfallende mål, og det krever også ressurser. Munnen er en viktig del av kroppen!

Nødvendig

Barn og unge bør fortsatt ha regelmessig kontakt med tannhelsepersonell, både ved faste aldre (populasjonsstrategi) og med individuell oppfølging (risikostrategi). Regjeringens arbeid med å inkludere flere barn og unge i utdanning, arbeid og samfunnsliv bør inkludere munnhelse. Reduksjon av oral sykdom vil og bidra til FNs bærekraftsmål om bedre helse og velvære.

I dag ser den offentlige tannhelsetjenesten cirka 98 prosent av norske barn regelmessig. Dette er et nødvendig grunnlag for god munnhelse i et livsløpsperspektiv for den enkelte. Men også i et samfunnsøkonomisk perspektiv er det strategisk å bruke ressurser tidlig for å etablere helseforståelse og gode vaner – og unngå senere sykdom og utenforskap.

Innleggsforfatterne er styremedlemmer i Norsk spesialistforening i pedodonti.