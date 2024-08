Småbedriftene må få en bedre hverdag

Mange små og mellomstore bedrifter opplever hindringer og forsinkelser på grunn av byråkrati og lang saksbehandlingstid. En kraftig økning i eierbeskatningen rammer også småbedriftene. Innstramminger i innleie og mangel på kvalifiserte folk forverrer hverdagen ytterligere.

Under Arendalsuka (12.-16. august) lanserer NHO en handlingsplan for små og mellomstore bedrifter (SMB). Disse defineres som bedrifter som har under 100 ansatte. Handlingsplanen viser hvilke saker som er viktigst, og hva som skal til for å sikre vekst, økt innovasjon og gründerskap i det lokale næringslivet i hele landet.

Vi inviterer politikere og bedrifter til debatt og dialog om hvordan vi sammen kan sikre en bedre hverdag for småbedriftene.

Avgjørende

SMB finnes over hele Norge og er avgjørende for at vi skal ha livskraftige lokalsamfunn. I Oslo finnes det flere enn 19.000 SMB, og 37 prosent av Oslos lønnstakere har sin arbeidsplass i en SMB.

Erlend Wegger er daglig leder i WK Entreprenør AS (Gunnar Baekkevold)

Bedriftene er viktige for norsk økonomi, omstillingsevne og lokalt samfunnsliv. Selv om en bedrift har få ansatte, kan den skape store ringvirkninger. Bedriftene kjøper fra underleverandører: De kjøper tjenester, leier lokaler, og betaler skatt. Det skaper ringvirkninger i form av inntekter til andre bedrifter og inntekter til kommunene og staten. Og de er viktige arbeidsplasser.

En stor andel av SMB har private eierskap, og gjerne også lokale eierskap. Det vil si at private eiere er bosatt i samme bo- og arbeidsmarkedsregion som der virksomheten er lokalisert. Mange av disse bedriftene er viktige for å skape attraktivitet og bolyst i lokalsamfunnene de holder til i. God politikk for SMB er god politikk for Norge.

Mariette Christophersen Bøe er seniorrådgiver i NHO Viken Oslo (Tom Aksel Mathisen)

Seks grep

NHO foreslår seks grep for en bedre SMB-hverdag:

1. Økt forutsigbarhet, lavere avgifter og redusert eierbeskatning: Den totale eierbeskatningen må reduseres. Formuesskatten på arbeidende kapital må avvikles og utbytteskatten må reduseres. Dette også for å sikre at det blir lik konkurranse mot utenlandskeide virksomheter i Norge som slipper å betale formuesskatt.

2. Forenklet hverdag og mindre byråkrati: Administrative kostnader for bedriftene som følge av offentlig regelverk må reduseres kraftig blant annet gjennom økt digitalisering og mer bruk av kunstig intelligens. Ved forberedelse av nye lover og regler, må myndighetene i langt større grad ta hensyn til SMB.

3. Flere folk med riktig kompetanse: Norge må ta i bruk modeller som sikrer fleksibilitet i utdanning og opplæring, som for eksempel vekslingsmodeller og kryssløp i fag- og yrkesopplæring. Alle grunnskoler må utstyres med et skoleverksted der elevene gis mulighet til å arbeide med ulike materialer. Det må legges til rette for en god praktisk yrkesopplæring i bedrift i tett samarbeid med det offentlige og bedriftenes opplæringskontor.

4. Økt fleksibilitet og muligheter for innleie: Det bør igjen bli adgang til å leie inn fra bemanningsforetak for arbeid av midlertidig karakter, og forbudet mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo-området må oppheves.

5. Større tilgang til markedene: Størrelsen på offentlig kontrakter må tilpasses, slik at også SMB får muligheten til å konkurrere om oppdrag. Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier må ikke settes så strengt at det i praksis utelukker SMB. Det må stilles krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter.

6. Mer effektive samferdsels- og mobilitetsløsninger i hele landet: Avstands- og konkurranseulemper for bedriftene må reduseres. Standarden på infrastrukturen må økes, og en må sikre bedre mobilitet og større bo- og arbeidsmarkedsregioner.