Gi jernet for jobben?

Da jeg var i starten av min karriere, var det normen at det var kult å jobbe overtid, gi jernet og strekke seg langt for arbeidsplassen sin. Vi tok alle ekstravaktene vi kunne få. Det var en slags status.

I det siste har jeg opplevd at det blir sett ned på. Det er et tydelig skifte jeg ikke helt vet når startet. Fokuset i dag opplever jeg at er individet, fritid og selvutvikling. Det er kulere med fritid enn arbeidstid. Jeg undrer på hva dette gjør med psykisk helse.

Misforstå meg rett – jeg digger at man har tid til å være seg selv og med familien sin. Jeg er imot å drive rovdrift på ansatte slik som vi har lest at kan skje i eksempelvis advokatbransjen. Men det jeg skisserer nå, er at det blir sett ned på å gjøre det lille ekstra. Vi vet jo det at pendelen må svinge i begge retninger før den justerer seg: Det har vært for kult å drive rovdrift, så svinger pendelen, og nå er det muligens for kult med individet og fritid.

Det å være del av et fellesskap som et arbeidssted er, er viktig for meg. Vi drar i samme retning, ser hverandre i øynene, sparrer ideer og står på sammen for å skape verdi. Ingen er alene – man er sammen om jobben.

Jeg vil være en del av et fellesskap, og jeg tror på det å være et lag.

Det siste året har jeg hatt stor suksess på TikTok med kanalen som jeg har kalt @villavarde. De siste 60 dagene er videoene mine blitt sett over to millioner ganger. Videoene handler om at mannen min og jeg bygger oss et hus.

Spørsmål som «hvorfor går du ikke all in for å bli influenser å jobbe for deg selv?» har kommet opp, fordi det har kommet inn henvendelser om kommersielle samarbeid.

For meg er svaret klinkende klart: Jeg ønsker ikke å gå fra en arbeidsplass med kolleger som jeg elsker å møte på jobb hver dag. Jeg vil være en del av et fellesskap, og jeg tror på det å være et lag. Vi får til noe sammen, og det handler ikke om meg og mitt individ alene.

Jeg vil strekke meg langt for teamet mitt, for å nå målene sammen. For hva er suksess hvis du ikke har noen å feire den med?

Derfor synes jeg det fremdeles er kult å gi jernet for jobben.

Dette innlegget ble først publisert på innleggsforfatterens LinkedIn-profil.