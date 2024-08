Løft fram den ideelle sektoren

Industri- og næringspartiet (INP) er opptatt av å sikre at alle barn i Norge får den omsorgen og støtten de trenger. Særlig sårbare barn, som kan ha komplekse behov, fortjener tjenester av høy kvalitet. En nøkkel til å oppnå dette er å inkludere ideell sektor i større grad enn det som gjøres i dag.

Ideell sektor, som inkluderer frivillige organisasjoner og stiftelser, har en unik kompetanse og erfaring innenfor områder som barnevern, familiehjelp og psykisk helsevern. Denne sektoren har ofte en lang historie med å arbeide med sårbare grupper og har utviklet spesialiserte metoder og tilnærminger for å møte deres behov. Deres innsikt og erfaring er uvurderlig når det gjelder å tilby tjenester som kan gjøre en reell forskjell i livet til disse barna.

Vi mener at ideell sektor har en kapasitet som i dag ikke utnyttes fullt ut. Mange av disse organisasjonene har ressurser og vilje til å bidra mer, men møter barrierer i form av byråkratiske hindringer og manglende tilgang til offentlige kontrakter. Dette er problematisk. Ideelle organisasjoner kan ofte levere tjenester mer kostnadseffektivt enn kommersielle aktører samtidig som de setter brukerens beste i sentrum.

Vi ser også at ideell sektor ofte har et verdigrunnlag som harmonerer godt med offentlige mål om å sikre lik tilgang til tjenester uavhengig av økonomisk eller sosial bakgrunn. Ved å inkludere ideell sektor i større grad, kan vi sikre at tilbudene som gis til sårbare barn, er tuftet på omsorg, forståelse og engasjement for det beste for barna.

Derfor er vi opptatt av en mer bevisst og aktiv inkludering av ideell sektor i tjenestetilbudet til sårbare barn. Dette innebærer blant annet å sikre at offentlige anbud og kontrakter også er tilgjengelige for ideelle aktører og å redusere unødvendig byråkrati som hindrer dem i å operere effektivt. Dette vil ikke bare være til det beste for de sårbare barna, men også for samfunnet som helhet. Når vi investerer i våre barn, investerer vi i fremtiden.

Ideell sektor skal ikke gå på bekostning av kvaliteten i de offentlige tjenestene, men heller være et supplement som kan bidra til å heve den totale kvaliteten på tilbudene. Ved å samarbeide på tvers av sektorer, kan vi sikre at alle barn får den støtten de trenger for å vokse opp i et trygt og omsorgsfullt miljø.