Mange arbeidsgivere kan tilrettelegge noe

I Dagsavisen 29. juli tar regnskapsfører Kristine Maria Almås Kvig opp en viktig problemstilling: Hvordan flere uføre kan bruke evnene sine i arbeidslivet.

At flest mulig deltar i arbeidslivet, er viktig for den enkelte i form av inntekt, utvikling og mulighet til å være del av et fellesskap. Det er viktig for bedriftene som trenger arbeidskraft. Og det er viktig for samfunnet. Høy sysselsetting er avgjørende til å sikre velferdsstaten vår framover. Hvordan vi kan få flere i jobb, er derfor et tema NHO jobber aktivt med. Ikke minst fordi medlemmene våre mangler ansatte og ønsker å ansette flere.

Nina Melsom Nina Melsom er direktør for arbeidsliv og tariff i NHO. (Moment Studio/Moment Studio)

Tall fra NHOs medlemsundersøkelse fra desember 2023 viser også at fire av ti bedrifter har ansatt personer som trenger ekstra oppfølging eller tilrettelegging i løpet av de tre siste årene. Seks av ti svarer at de jobber aktivt med inkludering. Samme undersøkelse viser at den enkeltes motivasjon, sammen med økonomisk tilskudd fra Nav og muligheten for å vurdere kandidaten gjennom praksis, er viktig for at bedriftene ansetter personer som trenger ekstra oppfølging eller tilrettelegging.

Ikke alle arbeidsgivere kan tilrettelegge så mye som Kvigs arbeidsgiver, man mange kan tilrettelegge noe, på ulike måter. Fleksibel arbeidstid eller andre tilpasninger kan bidra. Det norske arbeidslivet har lenge og med god grunn vektlagt heltidsstillinger, men det kan være grunner til at enkelte ønsker deltidsstillinger hvis helsen tilsier det. Dette tok nylig arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna fra Arbeiderpartiet til orde for.

Inkluderende rekruttering som tar utgangspunkt i bedriftenes behov for arbeidskraft, har størst sjanse for å lykkes.

I dag ansetter norske arbeidsgivere i stort monn mennesker som har ulike utfordringer. NHOs erfaring er at inkluderende rekruttering som tar utgangspunkt i bedriftenes behov for arbeidskraft, har størst sjanse for å lykkes. Samtidig kan det være mismatch mellom bedriftens behov og kompetansen til de som står utenfor arbeidslivet. Da må det satses mer på opplærings- og kvalifiseringstiltak. For enkelte kan bedriftsintern opplæring være sentralt. Rapporter fra Sysselsettingsutvalget og Arbeids- og inkluderingsdepartementet har også konkludert med at bruken av lønnstilskudd (som innebærer at Nav og arbeidsgiver spleiser på lønn i en periode) bør økes. Det er på tide at det skjer.

Norge trenger at flere får plass i arbeidslivet, og det finnes mange veier for å nå det målet.