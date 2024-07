Idretten skal være trygg for alle. Også på Norway Cup.

På Norway Cup er det barna som er hovedpersonene. Det er barna som skal få minner for livet. Men det er voksnes ansvar å legge til rette for at det blir en trygg og god opplevelse for alle på laget. Om du følger et lag til Norway Cup i år, still deg selv spørsmålet – må du drikke akkurat denne uken?

Ipsos har gjennomført en undersøkelse på vegne av Av-og-til. Her svarer 25 prosent av voksne med under 18 år i organisert idrett at de har sett berusede foreldre i forbindelse med reiser eller overnatting på idrettsarrangementer for barn og unge. Dette er høye tall.

Det er rundt 30.000 barn som deltar på årets Norway Cup. Samtidig vet vi at så mange som én av ti barn vokser opp i hjem med foreldre som drikker for mye.

For mange av disse er idretten deres fristed. Det er her de kan le, heie og føle seg trygge – en sårt tiltrengt pause fra hverdagsproblemer. Men når voksne drikker alkohol på fotballcupen, ødelegger det den trygge atmosfæren.

Klubbene er avhengige av engasjerte frivillige, og foreldre er noen av de viktigste støttespillerne i barneidretten. Det er disse som sørger for at fotballcupene blir en god opplevelse for alle på laget. Men hvis alle voksne er beruset, hvem skal ta ansvaret om det oppstår en uønsket situasjon?

Selv om de fleste av oss drikker med måte, kan alkohol også føre til svekket vurderingsevne og risikoforståelse. Det siste barna trenger å være vitne til under fotballcup, er voksne som mister kontrollen. Som voksne har vi også et ansvar for å være gode rollemodeller. Barna ser opp til oss og tar etter våre handlinger. Derfor er det viktig å vise at det er fullt mulig å ha det gøy og nyte fotballcup uten alkohol.

Til slutt er det viktig å tenke på det sosiale ansvaret vi har som del av et større fellesskap. Å droppe alkoholen på Norway Cup, eller andre cuper og arrangementer, viser at vi prioriterer alle deltakeres sikkerhet og trivsel – og at vi ønsker å skape et inkluderende miljø der barn får friheten til å bare være barn.

Idretten skal være trygg for alle. Også på Norway Cup!