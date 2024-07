Direkte feil om Høyres kommunepolitikk

I Dagsavisens leder 24. juli skriver avisen om «Ernas bedrag».

Jeg er veldig glad for at Arbeiderpartiets heiagjeng i Dagsavisen vil hjelpe oss å få ut det viktige budskapet om at Høyre er opptatt av å la folk beholde mer av sine egne penger, mens Arbeiderpartiet (Ap) og resten av venstresiden ikke er det.

På Aps vakt har folk fått dyrere boliglån, dyrere strøm, dyrere mat og svakere krone. Alt dette er ikke regjeringens feil, men vi må lete etter politiske løsninger som hjelper folk. Det prøver Høyre å gjøre i de kommunene vi styrer, og Ap burde også prøve det der de styrer, både lokalt og ikke minst nasjonalt. De sitter i regjering og har mange flere mulige verktøy enn det våre ordførere har i kommunene.

Et av våre mange valgløfter før kommunevalget i 2023 var å jobbe for å holde «summen av kommunale skatter, avgifter og gebyrer nede». Mange steder har vi for eksempel mål om å kutte i eiendomsskatten, som ofte er innført av Ap.

Tidligere i år ble en sammenstilling av KOSTRA-tallene (tall fra kommunenes egen rapportering) gjort av Ap, solgt inn og publisert i Dagbladet. Denne viste at avgiftene i Ap-styrte kommuner var høyere enn der Høyre styrer. Snakk om mageplask. Høsten 2023 stemte regjeringspartiene attpåtil nei til et forslag fra Høyre i Stortinget om tiltak for lavere gebyrer innen vann- og avløpssektoren. Legger man til grunn Huseiernes tall og prognoser for 2024, er det nesten 900 kroner dyrere å bo i en Ap-kommune enn i en Høyre-kommune. Avgiftene øker også mer i kroner og øre i Aps kommuner.

Dagsavisens lederartikkel befester avisens posisjon som ukritisk propagandaorgan for venstresiden, med lederskribenter og kommentatorer som verken sjekker fakta eller gjør forsøk på å sette seg inn i sakene de skriver om. Når de får seg til å hevde – på sviktende grunnlag – at Høyre-leder Erna Solberg har tatt seg kloakk over hodet, er det fristende å replisere at avisens meningsinnhold best gjør nytte for seg på den type papir som trekkes ned og ender opp i det samme avgiftsbelagte rørsystemet.