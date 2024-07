Nedbyggingen av nærnatur fortsetter

Det blåser nye vinder over norsk naturforvaltning. NRK har dokumentert effektene av nedbygging bit for bit. Norge har gått i bresjen for en naturavtale med ambisjon om 30 prosent vern og 30 prosent restaurering av natur i løpet av 30 år. Og Hurdalsplattformen slår fast at klima og natur skal danne rammen rundt all politikk.

Samtidig fortsetter nedbyggingen. Det er planer om betydelige naturinngrep de kommende år, og mye av arealforvaltningen skjer med basis i foreldede planer og foreldet forståelse av naturens verdi. Dette gjelder ikke bare villmarken der ute, men i minst like stor grad 100-meterskoger og nærnatur med stor verdi for folkehelse og trivsel.

Store naturinngrep

En sak med stor lokal og prinsipiell verdi er kabelprosjektet mellom Hamang i Bærum og Smestad i Oslo, og konsekvensene prosjektet vil få for Lysakerelva og Lysejordet, som Statnett planlegger å benytte som anleggsplass på over 23.000 kvadratmeter. Her dreier det seg om store naturinngrep på sviktende grunnlag.

Lysakerelva, som skiller Bærum og Oslo, er en av de viktigste elvene i begge kommunene. Den fungerer som en viktig grønn korridor fra sjøen til marka. Til tross for tett bosetting rundt elva, har området bevart godt utviklede skogarealer, inkludert urskog som gir en følelse av å være langt borte fra byens larm. Dette gjør Lysakerdalen spesielt verneverdig.

I første omgang er det mest åpenbare problemet at inngrepet berører mange tusen mennesker, inkludert skoler og barnehager. Det vil innebære en anleggsperiode på fire til seks år med 20.000 lass med stein, støv, støy og utilgjengelig friområde. Det største problemet er imidlertid at tunnelåpningen er planlagt i planområdet for et naturreservat, med et tilhørende anleggsområde på elvesletta ved Lysakerelva. Planområdet omfatter ikke bare skogen, men også elvebredden og elva.

Vend i tide

Gjennom flere år har Oslo kommune, Bærum kommune og Statsforvalteren jobbet med planer for et styrket vern av Lysakerdalen og sørget for at ny kunnskap om naturverdier ble sammenstilt i 2023. Kartleggingen peker på minst 128 rødlistede (truede) arter og en rekke truede naturtyper. 29. februar i år ble en formell planprosess for etablering av naturreservat kunngjort i samarbeid med Oslo og Bærum. Påviste verneverdier og planene om naturreservat endrer hele premisset for kabeltraseen. Naturreservat innebærer at ingen kan foreta inngrep som kan endre naturmiljøet eller forringe verneverdiene. Dette betyr forbud mot hogst, fysiske inngrep, motorferdsel og andre tekniske inngrep.

Myndighetene bør følge den gamle regelen: «Vend i tide, det er ingen skam å snu».

I konsekvensutredningen om naturmangfold fra 2018 som ligger til grunn for dagens planer, står det imidlertid følgende om Lysejordet: «Delområdet har ubetydelig eller ingen verdi for naturmangfold». Dette er åpenbart ikke riktig. I tillegg til påviste nasjonale naturverdier er det også kommet frem – i en geologisk rapport til Oslo kommune fra 1972 – at Lysejordet er aktsomhetsområde for kvikkleire. Alt dette bør få myndighetene til å følge den gamle regelen: «Vend i tide, det er ingen skam å snu».

Lakmustest

Det er åpenbart at konsekvensene for natur og nærmiljø vil være store gjennom en årrekke. Slike protester blir gjerne bagatellisert som «not in my backyard»-responser (norsk oversettelse: «ikke i min hage»). Det er imidlertid en styrke ved lokaldemokratiet med et engasjert nærmiljø, og i dette tilfelle også engasjerte lokalpolitikere, naturvernforeninger og andre interessegrupper. Dette er ingen liten sak verken når det gjelder antall berørte eller natur.

Det finnes alternative løsninger som ikke berører nasjonale naturverdier, friområder og boligområder. Kostnader og naturinngrep kan reduseres hvis anleggsområder legges på grå arealer, slik Bærum kommune foreslo i 2020. Med dagens kunnskap kan tunnelene reduseres og erstattes med vesentlig rimeligere grøftestrekk, med færre inngrep i boligområder, skoleveier og friområder. En rekke høringsinstanser har tidligere bedt om at andre traseer for underjordisk kabel utredes.

Denne saken er bare ett eksempel på hvordan og hvorfor bitvis tap av bynært grøntareal fortsetter, dels på basis av foreldet og mangelfull utredning. Sånn sett er det også en lakmustest på evnen til å tenke nytt og snu i tide.