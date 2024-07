Målet med regjeringens helse- og omsorgspolitikk er å skape helsefremmende samfunn, forebygge sykdom og sikre en desentralisert helse- og omsorgstjeneste som yter gode, trygge og likeverdige tjenester i hele landet. Slik innledes Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024 – 2027.

Kvaliteten på norsk helsevesen er i hovedsak god, men det finnes store svakheter. Hovedutfordringen er at helsevesenet er innrettet på å behandle allerede oppståtte sykdommer og skader. I 2018 ble kun 28 prosent av helsebudsjettene i EU-landene brukt på forebygging. Tilsvarende tall gjelder for Norge. Forebygging overlates i stor grad til befolkningen selv og er avhengig av hver enkelt persons kunnskap, motivasjon og økonomiske evne, uten vesentlige innspill fra helseautoriteter. De fleste studier viser at dette har negativ effekt, særlig for den ressurssvake delen av befolkningen.

Forskjellene i inntekt og utdanning er mindre i Norge enn i mange andre europeiske land. De med lengst utdanning lever fem-seks år lenger og har bedre helse enn dem med minst utdanning. Samme forhold gjelder inntekt. Det er altså en sammenheng mellom lav utdanning, inntekt, og helsekompetanse.

Ansvarsfraskrivelse

Christian A. Drevon, lege og professor emeritus ved Universitetet i Oslo

Helseskillet kommer til uttrykk i en befolkningsundersøkelse fra mai gjort av analyseselskapet YouGov for det norske bioteknologifirmaet Bodymarkers. I denne svarer kun 14 prosent i gruppen med høy inntekt at de i liten grad er fornøyd med norsk helsevesen. I gruppen med lavest inntekt er tallet dobbelt så stort. Det er med andre ord knyttet store utfordringer til myndighetenes mål om god helse og mestring uavhengig av sosial bakgrunn, og til gode pasientforløp og rask tilgang til tjenester.

At helsevesenet i hovedsak definerer sin rolle i forhold til pasienter, er et problem. Det innebærer en ansvarsfraskrivelse fra å forebygge sykdom. Målet må være å unngå at det blir flere pasienter, ikke å behandle dem.

Fastlegetimen

Det norske helsevesenet er innrettet med fastlegen som portvokter til alle offentlige helsetjenester. For mange er dette det eneste kontaktpunktet med helsevesenet. Når vi samtidig vet at systemet i lang tid har vært overbelastet, rammer dette særlig de ressurssvake. For mange er seks ukers ventetid meningsløs når de trenger veiledning og innspill nå. Og når de først får tid hos legen, er konsultasjonene sjelden mer enn 15 minutter og preget av fagspråk, fokus på dokumentasjon og svært lite egnet til forebygging. Når konsultasjonen er ferdig, vet pasienten sjelden særlig mer om egen helsetilstand.

Også dette bekreftes i Bodymarkers befolkningsundersøkelse: 25 prosent svarer at de opplever det som vanskelig å få tid hos fastlegen, 17 prosent opplever at fastlegen i liten grad gir tilstrekkelig svar knyttet til egen helsesituasjon, og 21 prosent opplever at situasjonen i stor grad bidrar til å skape utrygghet i hverdagen.

Alternative og seriøse tjenester

God forebygging av sykdom og skader handler mest om hva hver enkelt kan gjøre i eget liv. Det betyr at hundrevis av daglige beslutninger skal tas om for eksempel kosthold, fysisk aktivitet, røyking, rus, bruk av sykkelhjelm og bilbelte, og om personlige relasjoner. Det krever kunnskap, motivasjon og tilgjengelige tjenester, samt bedre kommunikasjon om kropp, levevaner og helse. Det krever også aksept fra det offentlige for de gode alternative og seriøse tjenester som supplerer de offentlige tjenestene.

Mange tjenester er nå tilgjengelige fra eget hjem via seriøse aktørers digitale tjenester. For eksempel ble prøvetaking hjemme innført under koronapandemien. Det er vanskelig å forstå hvorfor ikke disse erfaringene videreføres på flere helseområder, særlig de forebyggende.

I dag er det svært enkelt å ta sin egen blodprøve, få den analysert på et profesjonelt laboratorium og få verdifulle svar om egen helse. I tillegg til selve prøvesvarene, får man forståelige tolkninger av hva verdiene betyr, og råd om hva man kan foreta seg for å holde seg frisk og derved forebygge fremtidig sykdom. Det finnes svært mye informasjon i en liten dråpe blod, men denne informasjonen har størst verdi når den gis tidlig nok. Med en liten tørr blodflekk kan man måle eksempelvis langtidsblodsukker (HbA1c) og D-vitamin. Dette gir mulighet til blant annet å avdekke risiko for diabetes eller beinskjørhet tidlig, og å iverksette forebyggende tiltak slik at alvorlig sykdom ikke utvikles.

Mye som kan gjøres

Mens vi venter på de langsiktige løsningene, er det mye vi kan gjøre for å redusere ventetiden i det offentlige Helse-Norge. Økt bruk av de seriøse og avhjelpende alternativene vil ikke bare ha høy verdi for hver og en av oss. Det vil også gi god avlastning for de offentlige helsetjenestene og for fastlegene, som vil få mer tid til pasientene.

Dette erkjente helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) da han nylig åpnet for økt bruk av private helsetjenester. Dette bør ytterligere forsterkes i forebyggingen. Det er verken skummelt eller farlig, bare veldig smart, Vestre!

Skribenten er konsulent og medeier i det private analyselaboratoriet Vitas AS i Forskningsparken i Oslo, og faglig rådgiver for Bodymarkers AS.