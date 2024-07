CO2-utslipp på kassalappen

Utslippene av CO₂ må reduseres for å begrense global oppvarming. Til tross for at mange ønsker å bidra, er endring av atferd i hverdagen ganske liten hos de fleste av oss. Vi har ikke noe forhold til hvilke CO₂-utslipp ulike innkjøp og handlinger medfører. Derfor tror jeg mange sliter med å motivere seg til å endre atferd.

De færreste vet hvor mye eller lite CO₂-utslipp som forårsakes av det vi kjøper, enten det er en reise, en biff eller en genser. Svært få kjenner nok sitt eget totalregnskap per år. Sånn kan vi ikke ha det lenger.

Det ville vært mye mer motiverende om vi visste hvor vi sto og hva som monnet i egen kamp for å leve miljøvennlig. Jeg ser for meg at vi er mange som kunne hatt stor glede av å la det gå sport i å konkurrere med oss selv i hvor lave utslipp vi forårsaker.

Hvis alle for eksempel reduserer egne utslipp med 25 prosent, vil det monne betraktelig. Det kan vi alle klare, bare ved å ha kunnskap om hva hvert enkelt kjøp representerer. Vi kan til og med klare det uten å måtte endre livene våre vesentlig.

Sukker, fett og CO₂-utslipp

Alle matvarer har beskrivelse av mengde sukker, fett og kalorier på emballasjen. Her må vi også kreve av produsentene at CO₂-utslipp ved produksjon, også oppgis. Når varen er blitt skannet i kassa, må også totalen være nederst på kassalappen sammen med prisen. Det samme i hyllene i butikken før man velger varen: pris og CO₂-utslipp. Tallene behøver heller ikke være 100 prosent nøyaktige i innfasingen av systemet, 10 prosent feilmargin kan tolereres. Det beste må ikke bli det godes fiende.

Også flyselskaper bør oppgi CO₂-utslipp for flyreisene sine. Om jeg for eksempel skulle på reise til New York, ville jeg heller valgt flyselskapet som oppgir 800 kilogram CO₂-utslipp, fremfor det som oppgir mer utslipp, eller ikke oppgir utslipp i det hele tatt. Selskapet med de nyeste flyene vil altså ha et konkurransefortrinn og bør benytte dette i sitt salg, for alt det er verdt.

Når myndighetene offentliggjør budsjetter for nye byggeprosjekter, må vi og kreve at de skal informere tydelig om hvor mye CO₂-utslipp prosjektet vil forårsake. Hva vil for eksempel det nye regjeringskvartalet koste i kroner, og hva vil det koste i det norske miljøregnskapet?

Kommer ikke utenom

Først når antall kilo CO₂-utslipp blir en like naturlig del av hverdagen vår som antall kroner, vil vi kunne endre vår atferd. For å komme dit, må CO₂-utslipp alltid følge alle priser, kvitteringer, budsjetter og fakturaer.

Norge bør, gjerne sammen med EU og FN, gå i bresjen for utvikling av en slik ordning. Vi har ressursene til det, og ordningen vil uansett komme, før eller senere. Vi kommer ikke utenom.