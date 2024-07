La dette bli den store lesesommeren

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Lysene i klasserommet er slått av, og barnehageporten lukkes for siste gang på en liten stund. Det er tid for velfortjent fri og ferie.

Noen er på vei til fotballcup og sommerleir. Noen krysser landegrenser, og andre skal på biltur på Vestlandet. Uansett hva du og dine gjør, håper vi det blir en sommer fylt med sol, hygge og avslapning – og at bøkene tar opp god plass i bagasjen.

Alvorlig utvikling

De neste ukene er tempoet lavere og avtalene færre. Sommertid er perfekt lesetid. Og er det noe barna våre trenger nå, så er det akkurat dét: lesetid.

Kari Nessa Nordtun, kunnskapsminister (Ap) (Regjeringen)

For selv om solen skinner, kommer vi ikke unna en utvikling vi må ta på alvor. Flere undersøkelser viser at ungene våre leser både mindre og dårligere enn før. Samtidig har norske elever lavest leseglede av samtlige 65 land som deltok i den store PIRLS-leseundersøkelsen (Progress in International Reading Literacy Study).

Lubna Jaffery, Kultur- og likestillingsminister (Ap) (Ilja C. Hendel)

Det er alvorlig. Spesielt når vi vet at læring og leselyst henger sammen. Jo mer vi leser, jo bedre lesere blir vi. Og gode lesere lærer både mer og bedre. For ikke å glemme at leseglede i seg selv er noe av det fineste vi kan gi barna våre. Bøker åpner nye verdener, utvikler kreativitet og gir fantasien fritt spillerom.

Leseløft

Vi trenger et leseløft hos ungene våre. Det ansvaret ligger på oss alle – og i sommer kan vi sammen ta i et tak.

Derfor håper vi dette blir en sommer der vi på vei til iskiosken også tar en tur innom biblioteket. Der utlån av bøker og lydbøker er helt gratis og dyktige ansatte kan hjelpe til å finne riktig litteratur.

Vi håper det blir en sommer der å lese høyt blir kvalitetstid. En ekstra bonus er at forskning viser at 15 minutters høytlesning om dagen gir våre yngste bedre ordforråd.

De siste årene har boken møtt rått parti mot skjermen.

Og vi håper det blir en sommer der barna selv leser mye og lenge. Om det er tegneserier, Astrid Lindgren eller bøker om Haaland, spiller i grunn liten rolle. Viktige lesekampanjer som Sommerles, er med å motivere til å lese gjennom sommeren.

Bok vs. skjerm

Vi vet det ikke alltid er lett. Kampen om oppmerksomheten har aldri vært hardere. De siste årene har boken møtt rått parti mot skjermen.

Kanskje skal dette være sommeren der vi investerer ekstra tid til bøkene. Mye tyder på at våre lesevaner i stor grad påvirker hva ungene gjør. Sitter vi med en bok på kveldene, er sjansen større for at de gjør det samme.

Om noen uker åpner barnehagene og skolene igjen. Da vil barna møte en skole med flere fysiske lærebøker og skolebiblioteker som har fått midler til lengre åpningstider og flere ansatte. I tillegg satser vi på mer leseopplæring, flere leselystprosjekter og mer variert litteratur i både skole- og folkebibliotekene.

Alt dette er tiltak i regjeringens nye leselyststrategi. Den skal vise vei mot dit vi skal: Der norske barn blir drivende dyktige lesere og har leseglede livet ut. La oss starte i sommer.