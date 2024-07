Leker du mer, leverer du bedre

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

«Ikke forstyrr», sa mamma, «la ungene leke i fred». Hun fikk sju barn. Sju ble ledere. Tre av dem i egne bedrifter. Tilfeldig? Kanskje.

Barn som leker, bygger sine historier, løser utfordringer i leken og blir vant til å være i flyt i sitt trygge utforskningsrom. De velger gjerne roller i leken som er naturlig for dem. Hva valgte du?

Vi vet at barn trenger lek for å utvikle seg. Lek er rett og slett utviklingsstøttende for mennesker. I lekeboblen finnes kreativiteten, iveren, sulten etter å forsere hindre og mestringsfølelsen. Når vi ikke er så målrettet, men bare prøver på ting og bare gjør ting, oppdager vi noe. Disse oppdagelsene er læring.

Lek og læring henger sammen. På jobb som voksen kan vi finne fram til de små eventyrlige krumspringene som gjør en oppgave mer spennende, mer personlig, mer tiltalende, mer overraskende og litt utenfor mønsteret. Hvordan ville din kjedeligste oppgave sett ut dersom den var gøy? Prøv å underholde deg selv litt mer i dine egne ansvarsområder. Både du og resultatene kommer antakelig til å blomstre.

Læringsfiende

Stress kveler lek, og derfor erklærer jeg stresset som læringsfiende nummer én. Mye av stresset handler om våre egne irrganger i tanker og følelser, vår underkastelse for andres forventninger og vår nedstemte, automatiske måte å gjennomføre store deler av livet på. Dette er det derfor viktig å øke kunnskapsnivået om, slik at vi blir dyktigere til å rigge oss for leken og læringen i vårt voksne arbeidsliv.

Følelser i forretninger bør få større plass. Å gjenkjenne, sette ord på og håndtere følelser bygger grunnmuren til det reisverket vi får til, som vi kaller «karrieren» vår. Når vi håndterer oss selv, er det lettere å forstå og romme andre. De fleste er enige om at gode relasjoner og det å få folk til å yte i flokk, er viktig for resultatene. Mange gjør likevel ikke det som trengs, for å få det til.

Vi må lære av god praksis, og vi må lære mer om hvordan vi mennesker fungerer emosjonelt.

Obama, Thorstvedt og Ruth

Det finnes et hav av gode eksempler på mennesker som tar andre menneskers følelser på alvor. Jeg tror det sjeldnere har vært bedre stemning i Det hvite hus i Washington enn i Barack Obamas presidentperiode. Han møtte staben i øyehøyde, nydelig foreviget til stadighet på Instagram av hans fotfølgende fotograf Pete Souza. Han rommet følelsene til den sørgende baptistmenigheten etter terrorangrep, blant annet ved å overraske med Amazing Grace fra talerstolen. Pastoren lo rørt i glede av den syngende presidenten. Så sang de alle sammen, sammen.

Vi må snu på tanken om at vi blir så veldig lykkelige av å oppnå suksess.

Et mer hjemlig eksempel fra denne våren er Erik Thorstvedts håndtering av en lettere vettskremt Anette Hoff i kjelleren på TV2s realityserie «Spillet».

De siste ukene har jeg selv vært vitne til hva søsteren min har fått til for det nye besøkssenteret i Jomfruland Nasjonalpark. Samarbeidsevner og gjennomføringskraft har vært hennes to ess i ermet i svært mange år. Det er mye pedagogikk i god ledelse. Og det er mye ekte kjærlighet som får utløp i gode arbeidsallianser. Ingen samler dugnadsgjenger som min søster Ruth. Med henne i spissen føles det meste lekende lett. Jeg tør påstå at ingen får mer ut av budsjettene enn henne.

Energi booster produktivitet

Stimulans og støtte forløser produktivitet. Det vanskelige er å vite når vi skal stimulere og utfordre og når vi skal støtte og trøste. Dette må vi lære mer om og drøfte i teamet og ledere imellom.

Dette er samtaler der klokskap og skjønnsbruk virkelig må benyttes. Det er samtaler som hører hjemme på jobben, og som det ikke er lov å avslutte med «nei, dere – nå er det vel best vi får kommet i gang med arbeidet». En slik avslutning minimerer noe av det viktigste.

Takk heller for praten og fortell hva den har gjort deg mer bevisst på. Da er det så mye mer fristende å fortsette den personlige utviklingen neste gang. Når vi har det bra og kjenner på gode følelser (som vi gjør i lek, og når vi som voksne holder på med ting vi synes er morsomt eller interessant), får vi energi. Energi booster produktiviteten.

På jakt

Motivasjonens maktsenter er verdiene våre. Her finner vi svaret på hvorfor vi holder ut ting. Og her finner vi svaret på det vi drømmer om å få til. Når vi leker, forvalter vi vår indre motivasjon på en nydelig måte. Helt naturlig finner vi rekreasjon og hvile, vi bygger kraftoverskudd ved å ventilere det vi synes er vanskelig, vi bearbeider erfaringer og vi får uttrykt oss på en personlig og uanstrengt måte. Leker du mer, leverer du bedre.

Så derfor må vi snu på tanken om at vi blir så veldig lykkelige av å oppnå suksess. Det er i de fleste tilfellene motsatt: Gode følelser leder til suksess.

Gå på jakt til du finner gleden og iveren. Der skal du bruke tiden og kreftene dine! I de relasjonene, på de arenaene og med de oppgavene skal du leve livet ditt.

Får du aldri leke i fred av lederen din? Skaff deg en ny leder.