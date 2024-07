Hydrogen har et ufortjent dårlig rykte

Om to år er det hundre år siden Norsk Hydro begynte å framstille hydrogen i en ammoniakkfabrikk på Notodden. Men selv om vi i Norge har lang erfaring med å håndtere hydrogen, så medfører utviklingen av nye bruksområder en del utfordringer.

Bare i løpet av de siste årene er det blitt utviklet masse ny hydrogenteknologi. Og mer skal det bli, om vi skal lykkes med energiomstillingen til fornybare kilder.

Dette stiller nye krav til ansatte i bedriftene. Framover må mange lære seg å bruke hydrogen med alle dets særegne egenskaper. Dette er krevende, men ikke farlig. For med riktig kompetanse, er det ikke noe vanskeligere å ivareta sikkerheten rundt hydrogen enn med annen energi.

Gode nyheter

I dag mangler det mye kompetanse om hydrogen i norsk næringsliv. Spesielt i «nye» hydrogensektorer, som stål-, glass- og aluminiumproduksjon og maritime applikasjoner. Det er Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) bevisst. Og vi tar vår del av ansvaret som utdanningsinstitusjon, og lærer opp den nye arbeidsstyrken.

For tiden jobber det rundt 30 doktorgradsstudenter og sju masterstudenter ved det nye internasjonale masterprogrammet Hydrogen Systems and Enabling Technologies (HySET) på NTNU. I tillegg finnes det flere andre masterprogram med hydrogen som en viktig del av undervisningen.

Dette er med på å bidra til at næringslivet kan satse på hydrogen som energikilde i framtiden. Det er gode nyheter for klima.

Bare i løpet av de siste årene er det blitt utviklet masse ny hydrogenteknologi. Og mer skal det bli, skriver Nicola Paltrinieri, energiforsker ved NTNU. (NTNU)

Hydrogen er en viktig del av framtidens energiløsning. Årsaken er at stoffet kan framstilles og anvendes helt eller nesten uten direkte utslipp av CO₂.

Dersom man framstiller hydrogen ved hjelp av vannelektrolyse drevet av fornybar energi, er det helt utslippsfritt. Da blir resultatet kun hydrogen og oksygen. Stoffet produseres også ved reformering av metangass til hydrogen og CO₂ ved hjelp av varme og vanndamp. Dette kan kombineres med karbonfangst og lagring av CO₂

Drivstoff

Hydrogen kan brukes som drivstoff i transport, brensel eller innsatsfaktor i industri, eller til å produsere strøm.

Bilindustrien er et eksempel på en industri som kan føre til enorm hydrogenbruk og dermed senke utslippene fra bilkjøring drastisk. Her er man i gang, og allerede neste år vil det rulle 100 hydrogenlastebiler på norske veier. Med null klimagassutslipp.

Men selv om hydrogen er like trygt som annet drivstoff, er det viktig å anerkjenne at det har andre egenskaper og derfor må håndteres annerledes enn bensin og diesel.

Her er det farer det er mulig å kontrollere, men de som håndterer teknologien, må naturligvis få nødvendig opplæring.

Hydrogen egner seg også godt til fleksible, såkalte smarte, strømsystemer. Her kan man bruke overskudd av fornybar energi til å produsere hydrogen og lagre dette fram til bruk.

Farer man kan kontrollere

Det har vært, og er, gode tider for støtte til hydrogenforskning. Ved NTNU har vi blant annet hatt muligheten til å se på hvordan man kan bruke hydrogen til produksjon av stål, aluminium og glass.

Her benyttes hydrogen som brensel i stedet for metan. Dette har ført til at næringen må lære seg å håndtere en ekstremt antennelig gass som også er veldig lett. Utendørs vil hydrogengassen bare forsvinne i løse luften, men innendørs må man derimot ta mye mer hensyn.

Til tross for dette, er det viktig å presisere at det ikke er riktig å si at hydrogen ikke er trygt å bruke. Her er det farer det er mulig å kontrollere, men de som håndterer teknologien, må naturligvis få nødvendig opplæring.

Det er vanskelig å gi et absolutt svar på om hydrogen er mer eller mindre farlig enn annen energi, det avhenger av konteksten den brukes i. Men det vi kan slå fast, er at det er trygt å bruke hydrogen om det gjøres på riktig måte.

Hydrogen har med andre ord fått et ufortjent dårlig rykte. Det er det på tide at vi gjør noe med.