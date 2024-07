Vi trenger friske millioner til spel

I sommer står flere tusen frivillige sammen med profesjonelle kunstnere på og bak utescener i hele landet. Sammen skapes kultur som gir god folkehelse. Vi formidler kjente og ukjente historier om landet vårt. Men før spelsommeren settes ordentlig i gang, vil vi minne regjeringen om løfter som ble gitt i 2021.

Ettervirkninger

I Hurdalsplattformen 2021–2025 lister regjeringen opp en rekke punkter for hva den ønsker for kulturen og frivilligheten i Norge. Blant disse er innføring av regionale kulturfond, innføring av full momskompensasjon, legge til rette for kulturarbeidsplasser over hele landet og styrke kunstnerøkonomien. Det ligger derav mye til rette for en satsing på et bredt kulturliv.

Kari Anne Valsø, daglig leder i Marispelet på Rjukan (Privat)

Men kun én ting på regjeringens liste er gjennomført: Innføring av full momskompensasjonen har ført til at enkelte aktører får kompensert mer enn tidligere. På den andre siden har gaveforsterkningsordningen forsvunnet. Denne ordningen innebar at private pengegaver til kunst- og kulturinstitusjoner ble forsterket gjennom et påslag fra staten på inntil 25 prosent av det private gavebeløpet. Regjeringen gir med den ene hånda, og tar med den andre.

Vi som jobber med 80 spel i Norge, merker ikke regjeringens satsing. Det er dyrtid – også for spelbransjen. Flere år etter merker vi ettervirkningene av pandemien. Nå sliter mange av oss, og da er det vanskelig å tenke langsiktig og være bærekraftig.

Mange fordeler

Spel er en musikalsk kulturformidlingsform som er tuftet på lokal historie og fortellinger på spesifikke steder i Norge. Deltakere er frivillige i alle aldre som jobber sammen med profesjonelle aktører. De mange profesjonelle kunstnerne som årlig deltar i ulike oppsetninger, har dette som en svært viktig inntekt. Speloppdragene utgjør dermed en viktig inntektskilde sammen med de andre frilansoppdragene.

Siri B Gellein, daglig leder i Stiftelsen Elden på Røros (Privat)

I år feirer Elden 30 år. Nær 12.000 publikummere ser teaterstykket på Røros hver sommer, og det koster nærmere 11 millioner kroner å sette det opp utendørs. Vel 350 frivillige i alderen 6–80 år deltar. Elden betyr mye for regionen, også økonomisk. Funn fra Ringvirkningsanalysen (2022) utført av Nord universitetet, viser at Elden gir over 40 millioner kroner i økonomiske ringvirkninger kun til Røros-samfunnet.

Marispelet ved Rjukanfossen ble startet i 2005 og er størst i sitt slag i Telemark. Spelet engasjerer over 120 frivillige hvert år, og mange av dem er med på ulike aktiviteter gjennom året. Det utgjør årlig over 9000 frivillige timer. I tillegg er det over 25 kunstnere som engasjeres hvert år, og dette er en kostnad som utgjør over en tredel av totalen på 3 millioner kroner.

Både Marispelet og Elden spilles på historisk grunn, som så mange andre spel. Marispelet på kanten av juvet til Rjukanfossen. Elden midt i verdensarven Røros – Slagghaugene. Her er ingen infrastruktur, så kostnadene med produksjonene er særs store.

Begge spelene er og Miljøfyrtårn. Bærekraft og miljøhensyn tas på alvor – for deltakere og for publikum. Våre spel skal skape inntrykk, ikke avtrykk.

Kulturaktivitet gir også veldig mye mer enn bare penger tilbake til samfunnet. Det gir bolyst, inkludering, rekruttering, gode helse- og mestringsopplevelser for de som deltar. Publikum får nære og spektakulære teateropplevelser. Publikum er glad i å se teater utendørs. Spel-sjangeren er i vekst.

Oversett

I flere år har denne bransjen blitt oversett av sentrale myndigheter. Verken på statsbudsjett eller via Kulturdirektoratet er spelene viet stor interesse.

Norsk kulturfond forvalter 1 milliard av norske skattekroner. Spel er derimot tilgodesett med 5 millioner kroner som Kulturdirektoratet forvalter gjennom ordningen Historiske Spel. Disse millionene er spillemidler fra Hamar, ikke skattekroner. I år var det rundt 50 spel som søkte på ordningen.

Potten har nesten ikke endret seg siden ordningen ble opprettet i 2012. Derimot har antall spel økt betraktelig, men kriteriene for hva de forskjellige spelene får, er uklare. Dermed blir beløpene små. I år fikk for eksempel Elden på Røros og Marispelet ved Rjukanfossen kun 100.000 kroner hver i tilskudd fra ordningen. Vi opplever at tilskuddene fra ordningen blir mindre og mindre, og det gir mange negative ringvirkninger.

Regionale kulturfond

Nå ber vi regjeringen om å ta tak i løftene den ga for tre år siden. Nå må det opprettes regionale kulturfond. Det bør bestå av ny friske millioner, og i tillegg overta noen av støtteordningene som Kulturdirektoratet forvalter i dag. Fylkeskommunen har en bedre evne til å koble både kunst, folkehelse og næring enn hva direktoratet gjør.

Fylkeskommunen er også mye nærmere den regionale kulturnæringen enn det et direktorat i Oslo er. Regionale myndigheter har både kunnskap og kjennskap. Midlene må fordeles ut fra tydelige kriterier som omsetning, bærekraft, kunstnerisk fornyelse, geografi, evne til innovasjon og egeninntjening. Denne koblingen mellom næring og kultur er noe fylkeskommunen allerede gjør i dag.

Vi har fått signaler om at regionale kulturfond trolig skal opprettes til neste år etter å ha vært nevnt i Hurdalsplattformen siden 2021. Vi mener det må på plass i statsbudsjettet for 2025. Spel må også ha en sentral plass i denne støtteordningen.

Besøk oss!

At spel spilles i Norge denne sommeren er på tross av, og ikke på grunn av den offentlige støtten. Norske Historiske spel er en medlemsorganisasjon med 72 spel, inkludert Elden og Marispelet. Organisasjonen er opptatt av å forbedre rammevilkårene for spelmiljøet og er bekymret for utviklingen de siste årene.

Vi oppfordrer alle politikere som ikke har vært på spel enda om å besøke de mange spelene i Norge denne sommeren – og ikke minst starte høsten med å gjøre det som er lovet: Innfri i alle fall ett av løftene I Hurdalsplattformen – opprett regional kulturfond! Det igjen kan bidra til at mange av de andre løftene innfris.





