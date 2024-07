President Joe Biden burde trekke seg

Joe Biden er et av de største navnene i amerikansk politisk historie. I 1972 ble han valgt som en av de yngste senatorene noen gang. Over 50 år senere er han den eldste presidenten USA har hatt. Nå fremstår han surrete, gammel og fjern. Tiden er overmoden for at Joe Biden trekker sitt presidentkandidatur.

Det var vondt å se på debatten mellom Donald Trump og Joe Biden forrige uke. Ved det ene podiet stod en høyreekstrem lystløgner. Bak det andre podiet var en fjern gammel mann som ikke evnet å fullføre sine egne setninger.

Dommen fra velgerne etter debatten er klar og tydelig. 72 prosent av amerikanske velgere mener nå at Biden ikke har den mentale og kognitive helsen som kreves for å være president.

Simen Bondevik

Bidens opptreden i debatten var en katastrofe. Men det er ikke første gang Biden surrer den siste tiden. Rapporter tyder på at han sliter med hukommelsen. Fra talerstolen har han henvendt seg til avdøde politikere. Han sliter med å fullføre egne setninger i taler.

Noe som kanskje ikke er så rart. Biden er tross alt 81 år gammel, langt over gjennomsnittlig levealder. Det er ingenting galt med å være gammel, men det kommer til et punkt hvor man ikke lenger er egnet til å være president. Det punktet har Biden passert med god margin.

Tiden er overmoden for at Biden trer til side. Han bør umiddelbart kunngjøre at han trekker sitt presidentkandidatur. Det vil være en verdig avslutning på en lang karriere i amerikansk politikk. Dersom han ikke gir seg og tviholder på makten, vil vi huske han for noe helt annet enn hva han har oppnådd i politikken. Han kommer til å tape mot Donald Trump.

Biden har gjentatte ganger uttalt at Trump er en trussel mot demokratiet. Etter Trumps fornektelse av valgresultatet, stormingen av Kongressen og uttalelser om at han vil opptre som en diktator på dag én, er det vanskelig å si seg uenig i det.

Hvis Biden virkelig mener alvor med sine uttalelser bør han ta konsekvensene av det og trekke sitt kandidatur umiddelbart. Biden må gjøre plass til en demokrat som faktisk kan vinne over Trump og har evnen til å være president i fire nye år.

Det mest nærliggende alternativet vil være hans egen håndplukkede visepresident Kamala Harris. CNNs siste meningsmåling viser at Harris ligger betydelig bedre an mot Trump enn det Biden selv gjør. Demokratene har også flere andre godt kvalifiserte kandidater.

Frem til landsmøtet i august har Biden alle muligheter til å tre til side, og la partiet velge en ny kandidat. Etter mitt syn vil det være det eneste fornuftige å gjøre. Demokratene må gjøre sitt ytterste for å sørge for at Trump ikke velges for fire nye år. Da bør de stille med en annen presidentkandidat enn Joe Biden.