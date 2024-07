Flere må kunne jobbe etter evne

I dag står rundt 600.000 i yrkesaktiv alder i Norge utenfor jobb eller utdanning. Under Erna Solbergs regjering var det en dobling av antallet unge uføre. Omtrent 100.000 unge under 30 år er utenfor arbeid eller utdanning. Det er en utvikling jeg vil snu. Vi er nødt til å tenke annerledes.

Vi er nødt til å tenke annerledes, skriver Tonje Brenna. (Rodrigo Freitas/NTB)

Derfor må vi legge til rette for at flere som ikke kan jobbe heltid, skal kunne jobbe deltid, og at flere kan delta i arbeidsmarkedstiltak på deltid. Det vil være viktig for at flere som i dag er helt utenfor, kan få mulighet til å jobbe.

Kombinere jobb og uføretrygd

Samfunnet vårt har bruk for de som er utenfor arbeidslivet i dag. Vi lever av hverandres arbeid. Vi trenger at så mange som mulig er i jobb, for å finansiere velferden som kommer oss alle til gode.

Folk har forskjellig arbeidsevne. Jeg er fortsatt en varm forkjemper av heltid. Men så er det også noen som ikke kan jobbe fullt, hele tiden. Svært få er helt friske hele livet. Det må politikken ta høyde for.

Alle tjener på at flere er i jobb og kanskje like viktig: Det er bra for den enkelte med en plass i arbeidslivet. Det kan være direkte helsefremmende. Det gir økonomisk selvstendighet, mestring og trivsel i et arbeidsfellesskap.

Samfunnet må derfor legge til rette for at folk kan jobbe det de har evne til. Flere uføre skal kunne kombinere jobb og uføretrygd, og de som allerede gjør det, skal kunne gjøre det i større grad.

Soleklar hovedregel

Det er langt bedre for folk, for arbeidslivet og for fellesskapet at man jobber noen timer om dagen eller noen dager i uken, enn ingenting. På den måten sikrer vi også tryggheten til de som av ulike årsaker ikke kan jobbe, i et bærekraftig velferdssystem.

Svært få er helt friske hele livet.

Betyr mer deltid for de utenfor arbeidslivet at vi går bort fra prinsippet om heltid som hovedregel? På ingen måte.

Arbeiderpartiet har alltid vært en varm forkjemper for at vi har et trygt og godt arbeidsliv med faste, hele stillinger. Med en arbeidshverdag som gjør at folk holder seg friske og kan stå i jobb lenger. Det er fortsatt den soleklare hovedregelen.