Det er forebyggingen som må stå i sentrum

Vi har et ansvar for at ungdommene i byen vår ikke begår gjentakende kriminalitet i ung alder. Jeg bryr meg om ungdommene i byen vår og vil at de skal ha en god framtid foran seg. Nyhetsbildet den siste tiden har vært urovekkende.

Unge og barn som begår alvorlige kriminelle handlinger som skyting, knivstikking, ran og drap, har sendt sjokkbølger over det ganske land. Politikerne snakker i overskrifter, mens kriminaliteten fortsetter å produsere sine ofre. Folk utsettes for kriminelle handlinger og unge fanges i kriminelle miljøer. Det føles som at vi, samfunnet, mister dem en etter en.

På lang sikt

Vi satser ikke nok på ungene våre, skriver Seher Aydar, stortingsrepresentant for Rødt (Ole Berg-Rusten)

Regjeringen vil «brekke ryggen på de kriminelle gjengene». Fremskrittspartiet vil i kjent stil ha strengere straffer, lukkede avdelinger for barn og senke den kriminelle lavalderen. Høyre tar til orde for egne «barnefengsler» for kriminell ungdom.

Men når problemer og utfordringer i samfunnet oppstår, må vi løse dem i fellesskap. Det er flere tiltak som må plass, og helst samtidig. Det trengs mer fokus på forebyggingsarbeid i politiet og styrking av domstolene, kriminalomsorgen og ungdomsenhetene.

Dersom vi ikke bruker den situasjonen vi står i nå, til å virkelig satse på helhetlig forebygging, er jeg redd for at vi ikke løser noen ting på lang sikt.

Mange arenaer

Forebygging av ungdomskriminalitet skjer på mange arenaer i samfunnet. Det skjer lokalt i kommunene, skolene, helsevesenet, politiet og i sivilsamfunnet. Det skjer med gode og trygge trenere, lærere, miljøarbeidere, politifolk og andre voksenpersoner.

Forebygging må også forstås i et større perspektiv. I likhet med kriminalitet generelt, henger ungdomskriminalitet også i stor grad sammen med forskjeller og utenforskap. Om vi ikke bekjemper de voksende forskjellene i samfunnet, skyver vi bare utfordringene fram et hakk.

Hvis vi ikke kjemper fram en sosial boligpolitikk som sikrer bedre bo- og oppvekstforhold, så løser vi ikke de utfordringene vi nå står i. Hvis ikke ungdommene har et sted å være, står sleipe gjengledere klare til å rekruttere.

Det et tydelig skille mellom øst og vest i Oslo, der ungdommene på hver sin kant av byen har ulike oppvekstvilkår og ulike forutsetninger. Tilbudene til ungdommen bærer også preg av dette skillet. Følelsen av at politikere og samfunnet ikke bryr seg om deg, at de snakker deg ned og kun ser deg som et problem, er farlig.

Vi som samfunn svikter unge når de havner i farlige miljøer som er ute etter å utnytte dem.

Vi ser ungdom som vokser opp i fattigdom og trangboddhet, som faller utenfor «det store vi-et», som er rotløse og på leting etter sin egen flokk. Det er disse ungdommene og barna vi må satse på, hjelpe og sikre at har gode og trygge oppvekstvilkår.

Skal ikke gå ustraffet

Jeg mener ikke at de som begår kriminelle handlinger, som skader andre, skal gå ustraffet. Tvert om. Det er en helt sentral forutsetning for rettsstaten og for samfunnet at lovbrudd møtes med en reaksjon i form av straff, enten det er fengsel, bot eller andre reaksjoner. Vi lever ikke i et lovløst samfunn, og det må alle forholde seg til.

Det er bare så altfor synd at de som ennå er barn, som har blitt fanget av disse miljøene, ikke blir reddet ut i tide. Vi som samfunn svikter dem når de havner i farlige miljøer som er ute etter å utnytte dem. Det er ikke fordi det er vond vilje hos dem som møter ungdommene, men fordi tilbudene og tiltakene ikke strekker til. Vi satser ikke nok på ungene våre.

Jeg er lei av å høre på maset om strengere straffer og barnefengsler. Det er populistiske utspill for å score billige poeng, men det er omtrent der det stopper. I realiteten forskyver det bare problemene og forsurer debatten. Hvis ikke helhetlig forebygging står i sentrum, får vi ikke bukt med de utfordringene vi opplever i dag.