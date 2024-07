Vi er enige om at ansatte på sykehjem skal ha gode lønnsvilkår

I Dagsavisen 2. juli kritiserer Sunniva Holmås Eidsvoll og Attia Mirza Mehmood fra Sosialistisk Venstreparti (SV) Oslo byrådets konkurranseutsetting av fire sykehjem. De mener at konkurranseutsettingen vil føre til at de ansatte vil gå ned i lønn, siden konkurransen nå også er åpnet for kommersielle private leverandører.

Dette er feil. Høyres helsebyråd Saliba Andreas Korkunc har gjennom et krav i konkurransen sørget for at ingen ansatte går ned i lønn, og at dette gjelder i hele kontraktsperioden.

Da SV styrte

Men la oss ta et lite tilbakeblikk på hva SV gjorde da de styrte byen i åtte år. Som de selv skriver i sitt debattinnlegg, sørget de for å rekommunalisere 14 sykehjem fra kommersiell drift. De kommersielle skulle ut, uavhengig hvor fornøyde pasienter og pårørende var, eller hvor mange priser sykehjemmene hadde fått for kvalitative og innovative tiltak.

Vi skal ha likeverdige tjenester for de eldre som bor på sykehjem, men ikke nødvendigvis like tjenester, skriver Hilde Helland, Oslo Høyres fraksjonsleder helse- og sosialutvalget (Privat)

Flere av sykehjemmene fikk nye eiere som var ulike ideelle leverandører. Var SV da opptatt av at ansatte som måtte bli med over til ideelle leverandører, hadde lik tariff som ansatte i Oslo kommune? Nei, det var de ikke. Men nå er de plutselig veldig opptatt av hva som skal skje med de ansattes lønn dersom de kommersielle vinner anbudet, men igjen – så nevner de ikke de ideelle. Hva er det dere egentlig mener, SV? Jeg kan faktisk ikke huske at de rødgrønne en eneste gang har problematisert at flesteparten av de ideelle leverandørene heller ikke har lik tariffavtale som Oslo kommune.

For det er nemlig slik at Oslo kommune er lønnsledende når det gjelder helse -og omsorgstjenester. Ikke bare i Oslo, men i hele landet.

Likeverdige tjenester

Som stolt sykepleier selv, er jeg selvsagt helt enig med Eidsvoll og Mehmood i at ansatte i helse- og omsorgssektoren skal ha gode lønnsvilkår. Alle er enig i det. Det er ikke der diskusjonen bør være. Det vi egentlig burde diskutere, er innholdet på tjenestene vi tilbyr. Er de gode nok? Hvordan kan de bli enda bedre? Hvordan rekruttere flere til denne utrolige spennende sektoren, som jo eldreomsorg er?

Vi skal ha likeverdige tjenester for de eldre som bor på sykehjem, men ikke nødvendigvis like tjenester. Like tjenester skaper ikke rom for mangfold og individtilpasset omsorg. Flere ulike leverandører som tenker annerledes, kan være noe av løsningen.

Høyre heier på både de kommunale, de ideelle og de kommersielle sykehjemmene – så sant de leverer gode tjenester, har anstendig lønn og pensjonsavtaler, samt jobber kontinuerlig for et sunt og godt arbeidsmiljø. Jeg har selv erfaring med hvordan denne dynamikken, med disse tre ulike driftsmodellene, bidrar til å heve kvaliteten på sykehjem i Oslo. Litt sunn konkurranse kombinert med godt samarbeid på tvers av de ulike leverandørene er gull verdt. For pasienter, for pårørende og de ansatte.

Kjære SV, vi kan gjerne diskutere fordeler og ulemper ved ulike driftsmodeller innen eldreomsorgen. Men da foreslår jeg at dere først forklarer hvorfor det var greit med lavere lønn enn det Oslo kommune selv opererte med, da dere hadde ansvar for anbudskonkurransene for byens sykehjem i åtte år.