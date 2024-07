Verdenssamfunnet svikter palestinske hjelpearbeidere

Ifølge den siste rapporten fra Integrated Food Security Phase Classification (IPC), risikerer over en femtedel av befolkningen i Gaza akutt matmangel. Hele 96 prosent av befolkningen i Gaza har høy matusikkerhet, og det er ingen steder å flykte til.

Famine Early Warning System Network har utstedt den klareste advarselen de har sendt ut i sin 40 år lange historie. Selv om en våpenhvile kommer, vil enormt mange mennesker, og spesielt barn, fortsette å dø eller få livslange skader av den sulten de nå opplever.

Jo lengre tid det går før krigens lidelser tar slutt, jo lenger er veien mot rettferdig fred, skriver Arne Næss-Holm, utenlandssjef i Kirkens Nødhjelp. (Håvard Bjelland)

Helt avgjørende

Palestinerne i Gaza har til nå hovedsakelig dødd i bombardement og fra direkte vold, men vi ser at sult og sykdommer er en langt større trussel. Folk er så nedbrutte av sult at immunsystemet svikter, og de dør av helt enkle, vanlige sykdommer. Barn vil bli kognitivt underutviklet som følge av underernæring. Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer mot en «generasjonssyklus av underernæring».

I denne ekstreme situasjonen er palestinske partnere helt avgjørende for å få hjelpen fram.

Også før den pågående krigen, da Gaza var under blokade, var lokale partnere essensielle for Kirkens Nødhjelps arbeid i Palestina. De har kjennskap og ekspertise om behov og hvordan imøtekomme dem. Under den humanitære katastrofen som nå utfolder seg på Gazastripen, er våre palestinske partnere noen av de ekte heltene. Til tross for å være på flukt i flere runder med sine egne familier, utøver de fortsatt livsviktig arbeid.

Fra hånd til munn

En av våre langvarige partnere, en lokal kvinneorganisasjon, gir psykososial støtte og førstehjelp til særlig utsatte kvinner. Organisasjonen deler også ut hygienepakker som blant annet inneholder menstruasjonsprodukter. Samtidig lever de fra hånd til munn for å skaffe nok mat til sine egne barn og seg selv.

Nødhjelpsarbeidet disse kvinnene og andre gjør, er livsfarlig. Israels bomberegn gjør at ingen steder i Gaza er trygge. Det å være bistandsarbeider på Gazastripen nå er ekstremt farlig. I slutten av juni advarte høytstående FN-tjenestemenn Israel om at de vil stanse hjelpeoperasjoner over hele Gaza med mindre Israel umiddelbart gjør mer for å beskytte humanitære hjelpearbeidere. Ultimatumet er det siste i en rekke FN-uttalelser som krever at Israel gjør mer for å hindre angrep på ansatte i nødhjelpsorganisasjoner.

Med livet som innsats

Det internasjonale samfunnets respons på en stadig tiltakende sultkatastrofe er avhengig av innsatsen palestinske hjelpearbeidere gjør, ofte med livet som innsats. Helt siden 7. oktober har Kirkens Nødhjelp og andre humanitære organisasjoner gjentatte ganger sagt at om tilstrekkelig hjelp skal komme fram, må angrepene opphøre, det må på plass en umiddelbar og fullstendig våpenhvile, grenseoverganger må åpnes og det må være full tilgang over hele Gaza.

Menneskeheten står ved et veikryss etter ni måneder med ubeskrivelig lidelse. Verdenssamfunnet fortsetter å svikte palestinske sivile og hjelpearbeidere i Gaza. Jo lengre tid det går før krigens lidelser tar slutt, jo lenger er veien mot rettferdig fred.

Tiden for handling er fortsatt nå.