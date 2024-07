Ditt valg kan gjøre en forskjell

Skal du feriere ved vannet i sommer? Da har vi en oppfordring til deg. Tenk gjennom alkoholbruken, og bry deg litt ekstra om de du er glad i.

Hvorfor? Fordi 35 mennesker i snitt mister livet i drukningsulykker i Norge hver sommer. Det er 35 for mange.

Mia Bergmann, daglig leder i paraplyorganisasjonen Flyte (Flyte)

Enten du er i båt eller oppholder deg nær vannet, øker alkohol sannsynligheten for at noe går galt. Det kan være lett å glemme en mild sommerkveld med et par øl eller glass rosévin innabords.

For mange hører alkohol med når man har ferie og nyter late eller spennende dager ved sjø og vann.

Men promille gjør dessverre at vi blir dårligere til å tenke konsekvenser, samtidig som vi blir mer risikovillige og impulsive. Vi tar dårligere valg, i tillegg til at vi reagerer tregere og får dårligere motorikk og koordinasjon. Det øker risikoen for at en ulykke skjer. Enten det er fordi vi er for lite oppmerksomme eller for vågale.

Ragnhild Kaski, generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til (Thomas Brun)

Når noe uventet oppstår, håndterer vi det dårligere med promille.

Som å stupe uti, uten å sjekke dybden først. Som å balansere opp en litt for utrygg bergside for å hoppe. Problemer med å komme seg opp igjen av vannet. Eller ta en litt for lang svømmetur.

Havner vi i vannet, blir svømmetakene slappere. Vi orker rett og slett mindre. Vi får større problemer med å orientere oss, mister lettere kontrollen og kroppen kjøles raskere ned. Overlevelsestiden i vann reduseres drastisk når vi er alkoholpåvirket.

Vi ønsker ikke å skremme noen. Norsk sommer ved vannet er magisk og vakkert. Og for mange hører litt alkohol til. Det er selvsagt greit, og for de aller fleste går det bra! Men vi som jobber med forebygging av ulykker og dødsfall i forbindelse med drukning og fritidsbåtulykker, blir hvert år påminnet om hvor galt det kan gå. For de det gjelder, og de som står rundt. Og det er alltid en overraskelse.

Kanskje kan dere flytte festen lenger bort fra vannet?

Ser du noen som ikke bør kjøre båt, eller som ikke bør klatre opp en bergside for å stupe? Kanskje kan dere flytte festen lenger bort fra vannet? Hvis du tenker litt ekstra gjennom alkoholbruken rundt vann i sommer, kan det gjøre en forskjell.

Vi har ingen å miste. Heller ikke i sommer.