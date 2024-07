Har byrådet gitt opp klimamålene?

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Etter valget i høst ble det politiske flertallet i Oslo og Akershus endret fra rødgrønt til blått. En av de første sakene et nytt flertall har tatt tak i, er forhandlinger om hva inntektene fra bomringen skal brukes til og hvilke samferdselsprosjekter som skal prioriteres i den såkalte Oslopakke 3-avtalen. Avtalen er nå vedtatt, men Miljøpartiet De Grønne stemte imot sammen med Rødt, Fremskrittspartiet og en uavhengig representant.

I valgkampen lovet de borgerlige en rekke rådyre, kapasitetsøkende veiprosjekter som vil øke biltrafikken, sabotere klimamålene og gi mange titalls milliarder mindre til å bygge ut kollektivtransporten i Oslo og Akershus. Det har de i aller høyeste grad levert på.

Svimlende milliarder

De borgerlige er tilbake til å love alt til alle uten at regnestykket går opp, skriver Sirin Stav, gruppeleder for Oslo MDG. (MDG)

Oslopakke 3-avtalen forplikter til å bygge Røatunnelen så raskt som mulig, og i tillegg til bompengemilliarder skal det brukes et uvisst milliardbeløp fra kommunekassa for å sikre at veien bygges. Penger som heller burde blitt brukt til velferd.

En variant av E6 Oslo Øst-prosjektet skal også bygges, og byrådsleder Eirik Lae Solberg er svært tydelig på at byrådets mål fortsatt er et stort veiprosjekt. Prislappen på lang tunnel, som byrådet har lovet i sin byrådserklæring, er på godt over 20 milliarder kroner.

Og selv om regjeringa har gjort det eneste fornuftige og lyttet til faglige råd om å droppe monsterprosjektet E18 Vestkorridoren i Nasjonal transportplan (etappe to og tre), går den nylig reviderte bompengeavtalen inn for å pumpe liv i dette megaprosjektet, som vil pumpe mer trafikk inn til Oslo og ha en totalkostnad på over svimlende 75 milliarder kroner.

Fellesnevneren for alle disse veiprosjektene er at de vil binde opp enorme beløp og fylle byen vår med mer biltrafikk som gjør det umulig å nå våre klima- og trafikkreduksjonsmål.

Misvisende

De som er for motorveiene og avtalen, argumenterer med at nesten alle pengene skal brukes til kollektivtransport, sykkel og gange. Men det er misvisende. De har nemlig kun regnet inn en bitte liten brøkdel av det motorveiene faktisk vil koste når de skal bygges.

Prislappen for det hele kan havne på godt over 100 milliarder bare for motorveiprosjektene.

For den prisen kunne vi heller fått på plass nye trikke- og T-banelinjer, kuttet kollektivprisene kraftig, ferdigstilt hele sykkelveinettet og sørget for tryggere skoleveier og flere grønne lunger over hele byen.

Den nye avtalen beholder også flere av prosjektene MDG har kjempet inn og har også enkelte nye prosjekter som også MDG har jobbet for. Det skulle bare mangle når nesten 100 milliarder skal brukes. Men det hjelper ikke om totaleffekten av endringene er negativ.

Uærlig

Når miljøbyråden Marit Vea fra Venstre blir utfordret på klimaeffekten av avtalen, klarer hun ikke svare på det. Hun klarer heller ikke svare på hvor mye utslipp som vil kuttes av endringene i bomringen. Jeg antar hun er redd for svarene. Det ville jeg vært.

Venstre/Høyre-byrådet kan forsøke å sminke grisen så mye de vil, men resultatet blir det samme: Økte klimautslipp, mer biltrafikk og mindre satsing på kollektivtransport, sykkel og gange.

For første gang på mange år har byrådet lagt fram en avtale de visste de ikke ville få bredt politisk flertall for. De borgerlige er tilbake til å love alt til alle uten at regnestykket går opp. Tilbake til en mer uærlig samferdselspolitikk, slik de har tradisjon for.

MDG stiller gjerne opp i nye forhandlinger for å sørge for en reell og rettferdig miljøpakke uten milliarder til motorveier. Slik kunne vi redusert trafikkproblemene i stedet for å øke dem.

Men MDG kan selvfølgelig ikke stemme for en avtale som både er usosial og saboterer klima- og miljømålene.