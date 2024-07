Tryggere tider i sikte

Folk har opplevd en trippel smell de siste årene. Først økte strømprisene bratt. Så økte prisene på alt på butikken. Og som resultat hevet Norges Bank styringsrenta – en økning fra nullrente til 4,5 prosent. Boliglånet ble mye dyrere, og vi kjenner alle noen som har strammet inn livremmen for å komme seg gjennom dyrtida.

Når det blir vanskelig for folk å få endene til å møtes, må politikken bidra til å trygge økonomien. For Arbeiderpartiet er det viktig at folk skal få bedre råd. Konkret betyr det at lønna må øke mer enn prisene, og at du dermed får økt kjøpekraft. Økt kjøpekraft er viktig for at alle som har opplevd trange tider de siste årene kan slippe litt på bekymringene. At man kan planlegge for ferien, ta med barna på kino eller bytte ut den slitte garderoben. Rett og slett at folk får litt mer pusterom.

Nå ligger det an til at vi endelig får økt kjøpekraft for første gang på åtte år. Det skyldes at prisveksten fortsetter nedover. Siden desember har prisveksten falt fra 4,8 prosent til 3 prosent. Prisene har ikke vokst så lite på omtrent tre år. Strømprisene har kommet ned på et lavere nivå. Det viser at politikken vår virker. I tillegg viser de siste prognosene til Statistisk sentralbyrå at det ligger an til lysere tider for norsk økonomi, med lavere renter og lønnsvekst.

Tuva Moflag Tuva Moflag er finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. (Kristian Horpestad)

Samtidig som det er gode utsikter på overordnet nivå, tar vi tydelige politiske grep for å gi folk bedre råd. Denne uken ble Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV enige om revidert nasjonalbudsjett der vi igjen viser at vi prioriterer folks hverdagsøkonomi. Vi tetter gapet i barnetrygden for barn over 6 år, slik at alle barn nå får like mye. Fra 1. september i år vil det utgjøre en økning på 8.500 kroner i året for de eldste barna siden vi tiltrådte. I tillegg innfører vi halv pris på enkeltbilletter på tog for barn og studenter. Samtidig leverer vi en storsatsing på havvind som skal gi mer strøm. Det vitner om en handlekraftig regjering som prioriterer å trygge økonomien til folk.

Det gjør at de fleste sitter igjen med mer av det de tjener nå enn før.

De viktigste tiltakene for å gi folk bedre råd har vi lagt fram tidligere. De vil slå inn i folks lommebøker for fullt allerede etter sommerferien. Fra 1. august reduserer vi maksprisen på barnehage med minst 11.000 kroner i året. Vi har prioritert gratis kjernetid i SFO for første-, andre- og tredjeklassingene, noe som gir familier en besparelse på 20.000 kroner i året per elev. Dessuten har vi økt barnetrygden for alle, og aller mest for enslige forsørgere. Og ikke minst har vi redusert skatten på vanlige lønnsinntekter. Det gjør at de fleste sitter igjen med mer av det de tjener nå enn før.

Vi i Arbeiderpartiet går på jobb hver dag for å skape et bedre samfunn med små forskjeller og like muligheter. Nedgangen i kjøpekraft som vi har opplevd de siste åtte årene tar oss lenger unna det solidariske samfunnet vi mener er best for fellesskapet. Det er et samfunn som tynger lasten for de som har det tyngst fra før. Derfor er vi helt overbeviste om at våre tiltak for å gi folk bedre råd er god sosialdemokratisk politikk som fungerer som motgift til større forskjeller i samfunnet.

I disse urolige tidene skal vi fortsette å ta ansvar og trygge landet. Vi skal føre en politikk som bidrar til at prisveksten kan fortsette nedover, og vi skal prioritere å trygge folks økonomi. Det er jeg stolt over.