Prisen folkeretten betaler, har ingen av oss råd til

Den 15. juni i år led folkeretten atter et tap. Denne dagen ble den iranske revolusjonsgardisten Hamid Noury løslatt til et jublende presteregime. Bare noen måneder tidligere hadde han blitt rettskraftig dømt til livstid for blant annet forbrytelser i henhold til internasjonal humanitær rett av det svenske rettssystemet for sin deltakelse i massakren på flere tusen politiske fanger i Iran, sommeren 1988.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nå ble han tatt imot av sine regimetro kolleger som en seierherre på flyplassen i Teheran, med blomsterkrans rundt halsen. Et samlet iransk pressekorps hadde møtt fram for å forevige hvert bidige ord massemorderen ytret. Noury lot ikke anledningen gå fra seg til å fornedre sine ofre. Han kalte drapsofre og overlevende for landssvikere som hadde forlatt hjemlandet, og blitt redusert til stakkarslige flyktninger, mens hans selv i kraft av sin lojalitet til presteregimet nå var en fri mann i Iran omkranset av familie og venner.

Noury er medlem av den iranske Revolusjonsgarden, en militant organisasjon som ble opprettet av Khomeini etter revolusjonen i 1979. Garden har som mandat å verne den islamske revolusjonen i Iran mot indre og ytre fiender, samt å spre dens islamistiske visjon til utlandet. Det er den iranske Revolusjonsgarden som finansierer og understøtter Hamas i Palestina, Hizbollah i Libanon, og Houtiene i Jemen. Garden er direkte underordnet den til enhver tid sittende øverste åndelige lederen, og er å anse som hans lojale ideologiske armé.

Sommeren 1988, mens den islamske republikkens daværende øverste åndelige leder, Khomeini lå for døden, beordret han massedrap på politiske fanger, i hovedsak av personer tilhørende den iranske opposisjonsgruppen Det Iranske Folkets Mujahedin. Khomeini tok til orde for eliminering av enhver politisk fange som nektet å anerkjenne ham som sin leder. Kort tid etter ble det opprettet tremanns dødskomiteer i alle Irans storbyer som huset politiske fanger. Fangene ble tvunget til å møte for komiteene, hvor de ble stilt noen enkle spørsmål om deres politiske tilhørighet.

Milica Javdan Milica Javdan er statsviter fra UiO og politisk rådgiver i Human Rights Research League. (Privat)

Dødskomiteen innledet gjerne med å spørre om fangens organisasjonstilhørighet. Dersom fangene svarte at de tilhørte opposisjonsgruppen Folkets Mujahedin, ble de umiddelbart dømt til døden – kvinner som menn, unge som gamle – og ført ut i en stor hall hvor de ble hengt. Hele prosedyren var over i løpet av noen få minutter. Irans nå avdøde president Ebrahim Raisi var medlem av dødskomiteen i Teheran, hvor han personlig besørget dødsdommen til flere tusen politiske fanger.

Sommeren 1988 var Hamid Noury revolusjonsgardist, og tjenestegjorde i Gohardasht fengsel i Karaj. Her medvirket han til drap på hundrevis av politiske fanger. På en feriereise til Sverige ble Noury vinteren 2019 arrestert og stilt for retten for sine forbrytelser. Det svenske rettssystemet påberopte seg den gang universell jurisdiksjon, et sjeldent benyttet, men svært viktig verktøy i folkeretten for å straffeforfølge forbrytere som ellers kan reise fritt, uten å frykte konsekvensene av sine handlinger. Særlig når internasjonale strafferettsdomstoler ikke har kapasitet til å ta sakene, og forbryterens eget hjemland naturlig nok ofte ikke har interesse av det.

I ettertid har det vist seg at verken Noury, eller Assadi, hadde mye å frykte fra folkeretten og dens europeiske håndhevere.

Sverige viste stort politisk mot og rettslig selvstendighet ved å håndheve folkerettens imperativ. Året før, i 2018, var en av Nourys åndsfrender, den iranske diplomaten Assadollah Assadi blitt arrestert av tysk politi for medvirkning til terror mot Folkets Mujahedins stormønstring i Paris. Assadi hadde båret med seg eksplosiver i håndbagasjen om bord et passasjerfly til Wien. Takket være diplomatpasset sitt, hadde håndbagasjen ikke blitt sjekket i sikkerhetskontrollen. Sammen med tre medsammensvorne, hadde han til hensikt å utplassere eksplosiver ved opposisjonsgruppens årlige arrangement i Paris. Hadde plottet lyktes, kunne tusenvis av sivile blitt drept i det som trolig ville vært det største islamistiske angrepet i Europas historie. Assadi ble arrestert i en felles europeisk politiaksjon. Han ble senere stilt for retten i Belgia og dømt til 20 års fengsel.

I ettertid har det vist seg at verken Noury, eller Assadi, hadde mye å frykte fra folkeretten og dens europeiske håndhevere, da både terroristen og massemorderen ble utvekslet i en politisk byttehandel med Iran, hvor de i dag lever fritt. Det iranske presteregimet hadde nemlig i mellomtiden vilkårlig arrestert flere belgiske og svenske borgere, og holdt dem som gisler og utvekslingsvaluta i Iran.

Human Rights Research League mener at når til og med en solid rettsstat som Sverige i praksis lar seg utpresse til å løslate en krigsforbryter med livstidsdom, så undergraver det folkeretten, og svekker sikkerheten i Europa. Vi mener det bør vurderes å opprette internasjonal soning for internasjonale forbrytelser av denne graden. Her burde det vurderes at også personer dømt på nasjonalt nivå med utgangspunkt i universell jurisdiksjon, lik den Sverige brukte i 2019, skal gjennomføre soning. Prisen folkeretten betaler ved utpressing, har ingen av oss råd til.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)