Hvorfor går ikke selvmordstallene ned?

Antall selvmord i 2023 ligger innenfor det man kan forvente av tilfeldig variasjon, men det samlede bildet gir grunn til bekymring. De siste årene har det vært en politisk satsing i feltet, men når innsatsen ikke er tilstrekkelig så må vi legge om kursen.

Så hvor kan vi begynne?

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Vi har for høy dødelighet i det psykiske helsefeltet. 45 prosent av de som tar livet sitt har vært i kontakt med helsetjenesten, psykisk helsevern, eller rusomsorgen i løpet av siste leveår. Rundt halvparten har kjente problemer med rusmidler, der alkohol er det vanligste. Når en fjerdedel uteblir fra siste avtale og mer enn tre av fire ikke har sikkerhetsplan, har vi konkrete eksempler der tiltak kan settes inn for å lage et mer finmasket sikkerhetsnett.

Vi vet at relasjonelle forpliktelser redder liv. Det å få tid nok på en avdeling til å etablere tillit kan medføre at flere overlever.

De første 30 dagene etter utskrivelse er en høyrisikoperiode for selvmord. Grovt anslått blir daglig rundt 30 personer skrevet ut fra døgnavdelinger på sykehus, herunder både medisinske avdelinger og døgnavdelinger i psykisk helsevern, etter opphold som har vært utløst av selvmordsforsøk, selvskading eller selvmordsrisiko.

Mange av disse får ikke tilstrekkelig oppfølging i overgangene. Da må vi ha som mål at alle blir utskrevet med plan om god oppfølgning mellom behandlingsnivåene og hjemmet, og aldri akseptere situasjoner der dette ikke er på plass. Vi vet at relasjonelle forpliktelser redder liv. Det å få tid nok på en avdeling til å etablere tillit kan medføre at flere overlever.

Vi mener at en nullvisjon må forplikte. Derfor må vi tallfeste målene. Oppdragsdokumentet til sykehusene burde eksempelvis inneholde en tallfesting på 20 prosent økning av pasienter med sikkerhetsplan etter utskrivning. Videre må vi sette oss som mål å få konkret reduksjon i selvmordsratene etter endt sykehusopphold – år for år.

Det er mange former for livskriser som kan utløse suicidal atferd og selvmordstanker. Tapsopplevelser genererer risiko. Dette bør utløse tilgjengelighet. Noen å snakke med, og mulighet for å kunne få lett tilgjengelig hjelp på døgnbasis, slik Livslosen i Oslo har hatt stor suksess med.

Tove Gundersen er generalsekretær i Rådet for psykisk helse. (Rådet for psykisk helse)

Det er også en nøye sammenheng mellom økonomiske problemer, arbeidsledighet og selvmord. Dårlig økonomi og usikret gjeld har en stor påvirkning på psykisk helse, og er en risikofaktor for ulike psykiske plager som hemmer funksjonsnivået i hverdagen. Med denne kunnskapen bør det være tettere bånd mellom økonomisk og psykisk førstehjelp.

Vold og overgrep i barndommen er en av de største risikofaktorene for å utvikle psykiske lidelser, og øker risikoen for selvmordsforsøk, selvskading og selvmordstanker. Har man vært utsatt for vold eller overgrep i alderen 4 til 12 år, kan du gange sannsynligheten for selvmordsforsøk med elleve. For ungdom og unge voksne kan vi gange sannsynligheten med seks. Støtteapparatet må utbygges for at hjelp skal nå fram så tidlig som mulig for å være mer effektiv.

Med manglende erfaring på å håndtere livskriser, kombinert med dårlig impulskontroll, kan noe som er normalt vokse seg til noe som føles uopprettelig.

Internasjonal forskning tyder på at det å være utsatt for mobbing av jevnaldrende ungdom, utløser tre ganger høyere risiko for selvmordsforsøk enn for ungdommer som ikke blir utsatt for mobbing. Når rundt 10 prosent i grunnskolen blir mobbet må vi sette inn et nådestøt som er av kraftigere karakter enn dagens praksis tilsier.

For ungdommer kan normale negative livshendelser hope seg opp. Med manglende erfaring på å håndtere livskriser, kombinert med dårlig impulskontroll, kan noe som er normalt vokse seg til noe som føles uopprettelig.

Skoleprogrammet Youth Aware of Mental Health (YAM) som kan gi skoleelever i alderen 13 til 17 år bedre kunnskap om psykisk helse, bør rulles ut på alle skoler i Norge for å heve kompetansen på mestringsstrategier, og det å gjenkjenne og sortere problemer. Programmet er skreddersydd for skoleelever, og fremmer samtale og diskusjon. Samtidig utvikler elevene ferdigheter for å møte livets vanskeligheter. Gjennomføringen tar totalt fem timer, og resultater viser at frekvensen av selvmordstanker og selvmordshandlinger reduseres med inntil 50 prosent. Samtidig øker opplæringen evnen til å be om hjelp, og bidrar til å justere forventningen til livet.

265 av selvmordene i 2023 var mennesker under 40 år. Dette tallet har ikke vært høyere siden 1999.

Livskriser og tap hører til innenfor rammene av livet. Det å få en dårlig karakter på eksamen, ha kjærlighetssorg eller miste en nær, vil de fleste oppleve. Fra vi er unge må vi derfor lære oss metoder for å håndtere det vanskelige bedre. 265 av selvmordene i 2023 var mennesker under 40 år. Dette tallet har ikke vært høyere siden 1999. Vi vet at rekordmange studenter føler seg ensomme og at det er en høy andel selvrapporterte psykiske plager blant unge. Vi trenger mer kunnskap om hvorfor og må samtidig se hvordan vi kan bygge inkluderende fellesskap og minske press og stress for disse gruppene. Samtidig må vi jobbe ut en tiltaksvifte som kan gi bedre helsekompetanse og kunnskap om hvordan de kan påvirke sin egen psykiske helse.

Om den markante økningen i antallet selvmord i 2023 er et uttrykk for et enkeltår med høy rate, eller om det er en indikasjon på en ny periode med økning i selvmord, er for tidlig å si noe om. Vi er helt avhengige av å ha en fungerende spesialisthelsetjeneste for å komme inn så tidlig som mulig med virksom hjelp. Alt kan ikke forebygges. Folk blir syke, og noen blir suicidale. Da må vi sørge for at vi har lett tilgjengelige tiltak som treffer deg uansett hvor du er og på hvilket nivå du befinner deg.

Vi må aldri miste håpet om at vi som enkeltmennesker og samfunn kan redde flere. Selvmord er ikke noe man kan «ønske seg bort». Det er et uttrykk for sammensatte problemstillinger som i sum gjør livet for tungt å leve.

Det er ikke farlig å ha selvmordstanker bare du holder deg i live. Det er aldri for sent å be om hjelp. Da må hjelpen bli mer synlig, treffsikker og lett tilgjengelig.

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

Les også: Når kommer feriepengene, og hvor mye får du?