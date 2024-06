Tryggere framtid for den norske bonden

Jordbruksavtalen bedrer særlig situasjonen for melkebøndene ved å styrke melkeproduksjonen, som er en bærebjelke i distriktslandbruket. Videre satses det på økt produksjon og forbruk av norsk korn, frukt og grønt for å sikre at Norge blir mer sjølforsynt med disse produktene i framtida.

Klima- og naturfanen holdes høyt ved at en tredjedel av den totale budsjettrammen går til ordninger med god effekt for natur, miljø og klima. Velferdsordningene styrkes slik at bønder lettere skal kunne ha ferie, fritid og avlasting ved sykdom, slik andre arbeidstakere tar for gitt.

Dyrevelferden får også et løft, blant annet gjennom økte investeringstilskudd til bærekraftig utvikling og omstilling. Jordbruksavtalen legger aktivt til rette for et landbruk i hele landet, blant annet gjennom en forsterking av satsingen på landbruket i Nord-Norge.

Aps landbrukspolitiske talsperson, Solveig Vitanza. (Julie Bremnes)

Vi er nå godt foran skjema for å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper innen 2027. Dette er det tredje jordbruksoppgjøret der vi prioriterer budsjettøkninger framfor økte priser for forbrukeren. Slik sikrer vi at bøndene får anstendig betalt for maten de produserer, samtidig som forbrukeren får god og trygg norsk mat i handlekurven.

Jeg er glad for at et bredt flertall på Stortinget slår ring om den norske landbruksmodellen, som bygger på at bondeorganisasjonene og staten sitter rundt samme bord og blir enige om viktige rammebetingelser for norsk matproduksjon.

Høyre har dermed abdisert som styringsparti.

Stortingsbehandlingen av jordbruksoppgjøret ble likevel preget av at enkelte opposisjonspartier var mer opptatt av omkamper og egenmarkering enn av å sikre forutsigbarhet og framtidstro for jordbruket. I stedet for å se framover og jobbe med økt matproduksjon, klimatiltak og dyrevelferd, så ville opposisjonen med SV og Høyre i spissen ta oss inn i nok en runde om tallgrunnlag. Det er ikke å vise ansvar, og det er ikke konstruktiv opposisjonspolitikk. Det bidrar heller ikke til tillit til oss politikere, som har fått et ansvar fra velgerne. Det er ren obstruksjonspolitikk, fra en uhellig allianse av partier som egentlig ikke er enige om noe som helst i landbrukspolitikken – heller ikke om tallgrunnlaget.

Høyre har dermed abdisert som styringsparti. Når opposisjonen ikke viser respekt for at bondeorganisasjonene har forhandlet seg fram til enighet med staten og inngått en avtale, truer det hele den norske landbruksmodellen. Skulle vi ha fulgt SV, Høyre og Frp, hadde vi ikke fått en ny jordbruksavtale fra 1. juli i år, og gardbrukerne hadde mistet muligheten de nå får til økte inntekter.

Heldigvis viste partier som Rødt, Venstre, KrF, MDG og Pasientfokus ansvar og stemte sammen med Ap og Sp for jordbruksavtalen. Dermed legger vi grunnlaget for en videre satsing på et aktivt og bærekraftig landbruk der vi tar ressurser over hele landet i bruk til matproduksjon. Dette gir arbeidsplasser i distriktene og ikke minst trygg og god mat til norske forbrukere.