Troféjakten bør stoppes

I forskningsprosjektet CRIMEANTHROP har undertegnede og ytterligere fem forskere i Norge, Tyskland, Storbritannia og Spania forsket på iverksettelsen og håndhevelsen av to internasjonale naturkonvensjoner: CITES, som regulerer handelen med ville dyr og planter, og Bernkonvensjonen, som beskytter ville dyr og planter og deres habitater, hovedsakelig i Europa.

Min egen studie i prosjektet, som har vært finansiert av Norges forskningsråd, har undersøkt håndhevelsen av CITES, som registrerer hva nordmenn – det er flest menn – innfører lovlig og ulovlig til Norge, og hvordan og om slike lovbrudd straffes.

Ett funn er at nordmenn er dypt involvert i troféjakt, inkludert på truede arter som elefant og neshorn, giraff, puma, løve, jaguar og panter, isbjørn, ulv, bjørn og gaupe, samt store primater, som bavianer, og ikke minst en lang rekke hjortedyr.

Norge er blant de ti landene i verden som importerer flest trofeer. Dette kan man lese av CITES database over import til Norge, og i Miljødirektoratets egne rapporter, som jeg har fått tilgang til.

Ragnhild Sollund Ragnhild Sollund er professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo. (Privat)

Troféjakt er kostbart. Jegere kan betale 100.000 kroner for å skyte et ønsket dyr. I tillegg kommer reise, opphold og utstyr. Men mange nordmenn er godt bemidlet. I tillegg er de oppvokst i et land med sterk jaktkultur og ferdes kanskje i miljøer der det gir status å skyte «farlige» dyr av truede arter.

Nordmenn utgjør derfor en stor trussel mot mange dyrs og arters overlevelse – og dermed mot biologisk mangfold på jorden. Dette skjer mens vi lever i en naturkrise, der vi siden 1970-tallet har mistet to tredeler av verdens ville dyr.

Ikke alle jegerne som får fraktet sine trofeer til Norge, slik at de kan inngå i samlingen deres, gjør noe ulovlig. Selv om enkelte ikke har de nødvendige eksport- og importtillatelser i orden, og dermed bryter CITES-forskriften og naturmangfoldloven, kommer de fleste importer av trofeer til Norge uten at loven brytes.

Det er fordi CITES har en stor svakhet: Regelverket tillater eksport og import av trofeer så lenge trofeet er til personlig bruk. Selv om selskapet som organiserer troféjakten er kommersielt, for eksempel ved å avle opp løver i innhegninger som jegerne kan reise ned og skyte for en god sum, regnes importen av trofeet likevel som til personlig bruk.

Dermed får jegerne eksporttillatelse fra landet hvor dyret skytes, og importtillatelse fra Miljødirektoratet. Det er også eksempler i mitt datamateriale på at Miljødirektoratet har gitt tillatelser etter at eksport eller import har funnet sted, når importen egentlig har vært ulovlig.

Samlet sett drepes det hundretusenvis av dyr i troféjakt hvert år. Men det trenger ikke være slik. Norge kan gjøre som Nederland, Australia, Belgia og Frankrike og forby import av trofeer.

Naturkrisen ekspanderer bare fordi noen finner det underholdende å skyte spesielle dyr til sine samlinger.

Vi kan starte med dem som er på liste A (1), som er utrydningstruet. Men uansett hvor truet artene er, er troféjakt et helt unødvendig onde som ødelegger livene til hundretusenvis av dyr. Ikke bare de som skytes, men også de som utgjorde deres flokk. Ikke minst reduseres verdens biologiske mangfold og naturkrisen ekspanderer bare fordi noen finner det underholdende å skyte spesielle dyr til sine samlinger.

Over 40 flyselskaper verden rundt innser hvilket stort onde troféjakt er, og nekter derfor passasjerer å sende trofeer. Dette kunne også norske flyselskap som SAS og Norwegian gjøre – og slik bidra til å stanse jakten, heller enn å fremme den.

Mange troféjegere hevder at jakten bidrar til bevaring, og er til fordel for lokalsamfunn. Men forskning viser at det å forvandle store landområder til såkalte «game parks» forlenger kolonialistiske lagdelinger i samfunn som Sør-Afrika, der store jordeiere fikk landområder som en arv etter apartheid.

Troféjakten hjelper dermed ikke lokalsamfunn som stenges ute fra slike landområder. Ikke bare er troféjakten selv en stygg arv fra kolonitiden, den bidrar også til å opprettholde det koloniale spøkelset i tidligere kolonier. Når CITES tillater troféjakt fordi den bidrar til å fremme levestandarden for lokalsamfunn, er dette derfor ofte et galt premiss.

Det er ingen gode grunner til å la troféjegere få forfølge sine egoistiske interesser på bekostning av verdens naturmangfold.

I mange land forhindrer også korrupsjon at troféjaktens såkalte gode formål oppfylles, og ulovlig jakt foregår side om side med den lovlige. En annen årsak til at troféjakten ikke bidrar til bevaring, er at jegerne ikke går etter de svake individene slik andre predatorer gjør.

Nei, de vil ha de største; de med de største støttennene og de største gevirene – lederne i flokken. Dette er de dyrene som burde få videreføre sine gener til neste generasjon. I stedet havner de på en troféjegers vegg.

Det er ikke bare en opplagt logisk brist i at det å skyte utrydningstruede dyr skulle bidra til å bevare arten, det er også tilbakevist av forskning. Dermed er det ingen gode grunner til å la troféjegere få forfølge sine egoistiske interesser på bekostning av verdens naturmangfold.

Når Norge ønsker å være i teten av land som beskytter naturen og verdens biomangfold, er det å forby import av trofeer et enkelt første tiltak som kan ha mange positive konsekvenser.

