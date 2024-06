Derfor må Oslo Nye bestå

Jeg visste ikke hva en kulturinstitusjon var, da jeg som liten så en barneforestilling på Oslo Nye Teater. Jeg husker bare at jeg opplevde et univers som plukket meg opp og dro meg inn. Men at dette magiske universet faktisk var menneskeskapt og tuftet på årevis med arbeid, utforsking og dedikasjon, skulle jeg først forstå senere.

Jeg visste heller ikke at jeg noen tiår senere skulle få dedikere min tid til dette teatret.

At jeg, takket være et kunstnerisk ambisiøst og samfunnsengasjert hovedstadsteater som Oslo Nye med Runar Hodne i spissen, skulle få være kunstnerisk leder for Borgerteatret, et teater der vanlige mennesker står på scenen og forteller sin livshistorie, knyttet opp til et samfunnspolitisk tema.

At jeg skulle bestemme meg for å lage en forestilling om kriminalomsorgen, og få innpass i Oslo fengsel for å bli kjent med og lage teater av og med innsatte, ansatte og pårørende. En forestilling som 25. mai skulle spilles gratis på hovedstadens hovedscene, der vi i teatersalens mørke skulle se forbi fordommer, vaske vekk skam og løfte blikket: Hva er straff? Hva er frihet? Hva er kriminalitet?

Ilene Sørbøe Ilene Sørbøe er dramaturg ved Oslo Nye Teater og kunstnerisk leder for Borgerteatret. (Privat)

Og at disse tankene skulle sveve rundt i teaterrommet, fra et hode til et annet hode, og at denne strømmen av tanker skaper en konsentrasjon som man kan kjenne på kroppen, en konsentrasjon som er spesiell fordi den kun oppstår når større folkemengder samler seg og lar tankene finne hverandre.

Og kanskje reflekterer vi også – bevisst eller ubevisst, i teaterrommet pågår nemlig begge nivåene samtidig – over hvordan vi som medmennesker ser hverandre på gata når vi beveger oss rundt i samme by. Og at dette kan være med på å endre samholdet i vår hovedstad.

Barna skal vokse opp og de skal fortsette å kjenne en tilhørighet til Oslo Nye Teater og det fellesskapet og de opplevelsene man kan oppleve der. Fra krybbe til grav.

Hva vil jeg frem til? Forestillingen «Fengselsfugl» ville aldri ha blitt til, uten støtte fra Oslo Nye Teater sin eier: Oslo kommune. Et privatteater kunne aldri ha tatt seg råd til å gjøre noe lignende.

Uansett hører forestillingen hjemme på hovedstadens hovedscene. Borgerne som står på scenen, er osloborgere. Historiene de forteller, er historier fra vår by. Og jeg tror alle i salen kommer til å ha en annen bevissthet neste gang de går forbi Oslo Fengsel på Grønland.

For meg er det en link mellom mitt første møte med teater som liten, og den ressursen jeg i dag opplever at jeg jobber for å være, sammen med alle mine kolleger på Oslo Nye Teater. Og hvis dere nå tenker at jeg kunne ha fått mitt første møte med teatret på annet vis, så tenk dere om. Det går ikke an å fjerne «kulturinstitusjon» fra ligningen og få samme resultat.

Les også: Den glemte skolebibliotekaren (+)

Trikkestallen er dette første møtet med teatret for så mange barn. Men de barna skal vokse opp og de skal fortsette å kjenne en tilhørighet til Oslo Nye Teater og det fellesskapet og de opplevelsene man kan oppleve der. Fra krybbe til grav.

Kulturinstitusjonene tilhører folket, ikke de folkevalgtes uinformerte og mangelfulle dømmekraft i en stresset beslutningssving rett før skiltet med 100 år.

Jeg vil påstå, ateist som jeg er, at hellig grunn er et sted der flere mennesker har hatt en skjellsettende opplevelse. En opplevelse som vekket dem og rørte dem. En opplevelse som gjorde at en tanke endret retning og satte en ny kurs. For meg er det definisjonen av hellig grunn.

Oslo Nye Teater, med alle sine fire scener, er ifølge min definisjon hellig grunn.

Kulturinstitusjonene tilhører folket, ikke de folkevalgtes uinformerte og mangelfulle dømmekraft i en stresset beslutningssving rett før skiltet med 100 år.

Mode Steinkjer: Høyt spill om Oslo Nye Teater (+)

Byråder kommer og går hvert fjerde år. La Oslo Nye Teater bestå. Teater er ikke bare for barn og unge, det er et tilholdssted for søkende, et pusterom for nervene, et følelsesrom mot hverdagens nummenhet og et refleksjonsrom som kan gjøre innbyggerne i en by mer åpne og forståelsesfulle i møte med hverandre.

Borgerteatret er bare en av mange former for teater som kommer til å vokse frem i den brytningstiden Teater-Norge er i. Men endring krever tålmodighet og tillit. Tillit til at vi som institusjon kommer til å skape endring, hvis dere velger å tro på oss.

Og om byrådet ikke har den tilliten selv, så stol på de 1.000 menneskene som stilte opp og slo ring rundt Oslo Nye om morgenen den 31. mai og ba dere stille om å se verdien av det vi gjør.

Demonstrasjonen viser at scenekunsten som Oslo Nye Teater lager, betyr noe. Det tror jeg på, og hvis ikke byrådet gjør det – hvis de ikke tror at det å skru av telefonen, sette seg i et fellesskap uten andre krav enn at du skal la sansene dine, og hodet ditt, og hjertet ditt få føre deg, hvis de ikke tror at det er i innbyggernes interesse å opprettholde et slikt tilbud – da har de ikke noe i et politisk verv å gjøre.

Lars West Johnsen: Kampen mot glemselen (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen