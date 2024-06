«Tradwife» er en avsporing fra det store bildet

I det siste har media vært opptatt av den såkalte «tradwife-trenden». Jeg mener uttrykket og debatten er en avsporing fra det store bildet. Å ville være mer hjemme og har overskudd til ungene våre er ikke bakstreversk og reaksjonært.

Nina Seim, trebarnsmamma og lærer i videregående skole. (Grete Sæter)

Som lærer på videregående møter jeg mange ungdommer. De aller fleste av elevene har foreldre som løper i det berømte hamsterhjulet. Forrige skoleår jobbet elevene mine med blant annet myter. Og en av mytene ga oss mange spennende refleksjoner om den tiden vi lever i nå.

Myten er gammel. Fortelling er kort fortalt slik: halvguden Tantalos har invitert gudene til selskap. Han skal servere kjøttgryte. I mangel av kjøtt finner han ut at han skal drepe sønnen sin Pelops og servere det kjøttet til gudene.

De aller fleste tankene jeg hadde om foreldreskap før jeg ble mamma, har stått for fall.

Ganske grotesk? Men refleksjonen en del av elevene gjorde seg, var at farens ofring av sønnen kunne speiles over i vår tid. En tid der foreldrene ofrer barna sine for å jobbe og karriere. Dette var ikke et spor jeg hadde satt elevene inn i. Jeg synes det var utrolig interessant hvordan de koblet myten til vår tid på denne måten. Det sier noe om det store bildet.

Slik samfunnet er i dag, er penger en nødvendighet til livets opphold. Å jobbe, er rett og slett en nødvendighet for de aller fleste av oss, i hvert fall oppleves det sånn. Det er så selvfølgelig at vi ikke stiller spørsmål ved det en gang, men samtidig løper vi oss selv løpske i hamsterhjulet og river oss i håret over alle områdene vi ikke strekker til på.

Min rolle som mor er annerledes en min samboers rolle som far.

Som mamma selv har jeg erfart at barna mine er mine beste læremestre. De guider meg til å se på det jeg helst ikke vil se på og har møtt meg selv døra mange ganger. De aller fleste tankene jeg hadde om foreldreskap før jeg ble mamma, har stått for fall. Jeg har gått fra å tro på millimeterlikestilling, til å innse at min rolle som mor er annerledes en min samboers rolle som far. Det har faktisk vært litt vondt å oppleve at verdier og prinsipper jeg har satt høyt, har vært falske forestillinger.

Jeg har også gått fra å tro på at løsningen finnes gjennom offentlige ordninger, til å tro på at det er jeg og min familie som sitter med løsningen for at mine barn skal ha det best mulig. Bare det å tenke utenfor boksen har vært en lettelse i seg selv. Jeg må faktisk ikke finne løsningen inne i A4-boksen når det kommer til mitt og min families liv.

Når ungdommene på skolen jeg jobber på også viser meg at de har følt seg ofret for at foreldrene skal kunne løpe det forteste de kan i hamsterhjulet, viser også de meg at det er noe som ikke stemmer med måten vi lever på. Hva hvis disse ungdommene hadde hatt foreldre som jobbet litt mindre for å hamsterhjulkondisen? Er saktere liv, med mer overskudd og rom for å være en familie som tilbringer tid samme.

Jeg tror dette er et tegn ved vår tidsånd. Barna våre trenger oss. Å få det til å handle om en tradisjonell husmorrolle, er en avsporing.

