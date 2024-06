Nå må Nordmarka bli nasjonalpark

Det var en stor og tankevekkende dag da nasjonalparken i Østmarka åpnet forrige uke. En stor dag fordi vi endelig får tatt skikkelig vare på områdene for ettertida. En trist dag fordi vern er nødvendig for å sikre at naturen ikke blir ødelagt.

Oslo er den kommunen i landet med størst biologisk mangfold, men vi er også den med flest utrydningstruede arter. Samtidig er nærheten til gode natur- og friluftsområder i Marka er noe av det som gjør Osloområdet et fantastisk sted å bo.

Vi må legge til rette for at enda flere skal kunne oppleve den fantastiske naturen vi har. Derfor vil MDG verne og restaurere en tredjedel av Oslos natur, i tråd med den internasjonale naturavtalen som Norge har forpliktet oss til.

Østmarka nasjonalpark er landets første bynære nasjonalpark, noe vi i MDG og mange andre har jobbet for lenge. Norge har nå blitt et av få land som har en stor nasjonalpark rett ved hovedstaden.

Men hvorfor stoppe der? Det neste steget bør være å gjøre Nordmarka til nasjonalpark.

Markagrensa og vernet den gir, har betydd mye, men nedbyggingen og ødeleggelse av natur har gått så langt at vern ikke lenger er nok.

Nordmarka har stort biologisk mangfold, inkludert mange arter som er truet av utryddelse, og er et enormt viktig friluftsområde. Gjennom tidene har det vært drevet mye rovdrift av naturen i Nordmarka. Men de siste årene har det skjedd store endringer.

Oslo kommune eier store deler av Nordmarka, og i kommunens deler restaureres det nå store områder med skog. Gamle myrområder som for mange år siden ble grøftet har blitt fuktige våtmarksområder igjen. Vi har gjennomført en drastisk omlegging til skånsom plukkhogst og fleralderskogbruk, hvor mange av trærne får stå igjen slik at de kan bli gamle og gi varierte leveområder for et rikt mangfold av planter, sopp, insekter og dyr. Dette gir en mer opplevelsesrik og spennende natur, og det kommer besøk fra inn- og utland for å lære av Oslos grønne skogrevolusjon. Dette bør også regjeringa lære av.

Men i de andre privateide delene av Nordmarka står det verre til. Her drives det industrielt skogbruk med flatehogst på store arealer. Ønsker om utbygging av brede skogsbilveier for å få fram maskiner og lastebiler presser seg på, og politikere og byråkrater har lett for å gi etter. Høyre-byrådet i Oslo er eksempel, når de vil bygge idrettsanlegg i randsonen til marka. Markagrensa og vernet den gir, har betydd mye, men nedbyggingen og ødeleggelse av natur har gått så langt at vern ikke lenger er nok.

Derfor bør Nordmarka nasjonalpark bli et pionerområde for restaurering til villere og rikere natur, der naturverdiene og artsmangfoldet styrkes slik at området kan bli et enda viktigere leveområder for truede arter.

Østmarka nasjonalpark deles av fem stolte kommuner. Rundt Nordmarkas hjerte, Sandungen ligger også fem kommuner, om vi strekker oss helt til Pershusfjellet og Katnosa-Spålen naturreservat. La oss starte med en stor sammenhengende nasjonalpark her!

Gjennom naturavtalen har Norge forpliktet seg til å verne 30 prosent av naturen, og restaurerer 30 prosent. Hvorfor ikke ta et stort jafs av det arbeidet i Norges mest besøkte naturområde?

Det tok over ti år å få på plass nasjonalparken, og vi er mange som jobbet hardt for å få det til. Etableringen av nasjonalparken var et viktig steg for å ta vare på og styrke naturverdiene og friluftslivsverdiene i området. Nordmarka fortjener det samme.

