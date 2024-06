Høyre svikter den norske modellen, Anna Molberg

Stortingsrepresentant for Høyre, Anna Molberg, avslører sviktende kunnskaper om den norske modellen, til tross for at hun er medlem av arbeids- og sosialkomiteen. Hun mener Høyres støtte til Akademikerne er et forsvar for den norske modellen: «For uten reell organisasjonsfrihet er den verdiløs».

Jo da, vi har organisasjonsfrihet i Norge, innbyggerne kan fritt organisere seg i organisasjoner, men dersom man tror at dette gir organisasjonene forhandlingsrett overfor eventuelle motparter, så svikter både historiekunnskaper og kunnskaper om situasjonen i dagens arbeidsliv. Den norske modellen for arbeidslivet har et omfattende regelverk for samhandling og gjensidig godkjennelse.

At kravet om én felles tariffavtale favoriserer LO er misvisende. De som eventuelt «favoriseres» ved én sentralisert tariffavtale, er de lavtlønte, de som ikke kan hente ut økte lønninger gjennom lokale forhandlinger. Så er det riktig at det særlig er LO og YS som organiserer disse gruppene; striden gjelder altså å få reelle muligheter til å gi skikkelig lønnstillegg til de lavtlønte, ikke «makt» til LO og YS, slik høyresiden fremstiller det.

Det er ikke det absolutte lønnsnivået som gjør at noen søker seg fra stat til privat, det er lønnsdifferansen.

Det er også grunn til å understreke at dersom Ap/Sp-regjeringens ønske om én felles tariffavtale i staten skjer etter «diktat» fra LO, er det like stor grunn til å mene at Erna Solberg i sin tid lot seg «diktere» av Akademikerne. Derfor er det direkte latterlig å hevde at LO/Ap nå politiserer tariffavtaler, det var det Høyre som gjorde. Det er også feil når Molberg hevder at Ernas gavepakke til Akademikerne var i tråd med den norske modellen. Det forteller mest om hvilken forvirring, som hersker på høyresiden.

Mange er opptatt av at personer med tilsvarende utdannelse har høyere lønn i det private næringsliv enn i staten. Men det er ikke det absolutte lønnsnivået som gjør at noen søker seg fra stat til privat, det er lønnsdifferansen. Økes lønningene i staten vil det følgelig bare føre til at de private øker sine lønninger. Men det vil være en samfunnsøkonomisk svekkelse av den norske modellen, at statlige lønnsløft bidrar til økte lønninger og dermed kostnader i privat sektor. Men samtidig som lønnsforskjellene mellom stat og privat, brukes som argument, har man tydeligvis ingen betenkeligheter med at lønnsforskjellene mellom folk med samme utdannelse og jobb, øker i staten.

