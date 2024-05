Satsingen på Forsvaret vil hjelpe byggebransjen

Bygge- og anleggsnæringen i Norge står overfor en periode med betydelige muligheter og utfordringer. Spesielt i lys av de nylige bevilgningene til Forsvar og Forsvarsbygg i det reviderte nasjonalbudsjettet for 2024 er det grunn til å være optimistisk etter en lang og krevende periode for næringen.

Støre-regjeringens økte bevilgning til Forsvaret og Forsvarsbygg i revidert nasjonalbudsjett for 2024 gir en gylden mulighet for bygge- og anleggsnæringen til omsider å se en positiv utvikling. Samtidig må næringen og politikken møte utfordringene knyttet til arbeidskraft, forsyningskjeder og miljøkrav med innovative løsninger og samarbeid. Målet må være at bygge- og anleggsnæringen ikke bare styrke sin posisjon i norsk økonomi, men også bidrar til en bærekraftig fremtid for landet.

Maria Aasen-Svensrud (Ap). (Stortinget)

Bygge- og anleggsnæringen har vært en av bærebjelkene i norsk økonomi, med en stabil etterspørsel etter bolig- og næringsbygg. De siste årene har imidlertid sektoren opplevd utfordringer som følge av prisøkninger på materialer, mangel på kvalifisert arbeidskraft og strengere miljøkrav. Med de nye bevilgningene til Forsvarsbygg kan en del av disse utfordringene møtes med økt aktivitet og muligheter for spesialisering innenfor forsvarsrelaterte prosjekter.

Til tross for disse nye mulighetene, står næringen overfor betydelige utfordringer. En av de mest presserende er mangel på kvalifisert arbeidskraft. For å møte den økte etterspørselen etter bygge- og anleggsarbeid i forsvarssektoren, vil det være nødvendig å investere i utdanning og opplæring for å tiltrekke seg og beholde dyktige fagarbeidere. Videre er det behov for å håndtere forsyningskjedeproblemer som har ført til forsinkelser og prisøkninger på byggematerialer. Dette krever en tett dialog mellom myndigheter, leverandører og entreprenører for å sikre stabil tilgang til nødvendige ressurser.

Arbeiderpartiet ser fram mot at vi nå får flere offentlige prosjekter som bidrar til stabilisering i byggebransjen og vi vil arbeide sammen med næringen og arbeidstakersiden for å sikre en bærekraftig utvikling for norsk bygge- og anleggsnæring fremover.

