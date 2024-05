Vi trenger tøffere tiltak for å beskytte barn

Kriminaliteten blant unge øker kraftig i storbyene, og politiet mangler effektive virkemidler. Det er gledelig at Arbeiderpartiet og Hadia Tajik endelig melder seg på diskusjonen om ungdomskriminalitet. Jeg håper Ap også vil være enige i premisset om at politiet og barnevernet må få nødvendige hjemler til å gjøre noe med det voksende problemet.

Vi får i dag tilbakemeldinger om at kriminelle gjenger bruker barn under 15 år som «løpegutter» i sine operasjoner, fordi de er under straffbar lavalder. Når politiet pågriper barn som begår alvorlige eller gjentatte lovbrudd, og barnevernet ikke har kapasitet, kan ikke politiet gjøre annet enn å slippe dem løs. Det er et problem.

Statistikken bekrefter den dystre utviklingen. SSB viser at langt flere unge tenåringer nå tas av politiet enn tidligere. Antallet saker mot 17- og 18-åringer har gått ned, men for 14-åringer er det motsatt. De topper nå statistikken for vold og mishandling blant unge under 24 år. Politiet og barnevernet har derimot få eller ingen virkemidler overfor disse.

Det er riktig som Tajik skriver. Høyres forslag er ikke nytt, politiet har bedt om det lenge. Politimester i Oslo, Ida Melbo Øystese, har etterlyst tiltak for å hindre ungdomskriminalitet, og blant annet bedt om et institusjonstilbud.

Hun har uttalt at det er 20–30 ungdommer i politidistriktet som har ekstra høy risiko for å begå alvorlige lovbrudd, og som alle har flere enn ti lovbrudd bak seg. Likevel får ikke politiet gripe inn. Det er uholdbart, og befolkningen føler seg stadig mer utrygge.

Derfor foreslår Høyre å etablere et eget institusjonstilbud for ungdomskriminelle. Institusjonene skal ha som mål å fjerne barnet fra et skadelig miljø, korrigere destruktiv atferd, og sikre psykisk helsehjelp, skolegang og et liv uten kriminalitet. Hovedpoenget er å sette unge i stand til et liv i frihet som gode samfunnsborgere, der de ikke skader seg selv eller andre. Dette er rett og slett et behov politiet melder om. Vil Ap heller ikke her høre på politiet og deres behov?

Høyre ønsker også flere forebyggende tiltak. Vi foreslo i september 2023 en rekke tiltak for å bekjempe og motvirke ungdomskriminalitet. Mange av disse tiltakene har Arbeiderpartiet og Tajik tydeligvis også fått øynene opp i 2024. Det er bra.

Samtidig kan vi ikke være naive nok til å tenke at det holder å jobbe forebyggende. Barn som begår gjentatt og alvorlig kriminalitet, skal vite at det får konsekvenser. Kriminelle gjenger skal ikke kunne utnytte barn og begå hensynsløs kriminalitet uten at samfunnet griper inn.

Barne- og ungdomskriminalitet rammer ikke bare offeret, det er også ødeleggende for barnet selv. Barn som begår kriminalitet , må også beskyttes mot seg selv. Noen ganger er hardere reaksjoner det mest omsorgsfulle, og derfor fremmer Høyre dette forslaget.

Vi vil ha trygge gater i hele Norge. Det håper vi at regjeringen også ønsker.

